Viudas de policías siguen de plantón en el Palacio de Gobierno

“¡Que por fin termine este calvario!”, expresó Grecia Burgos, una de la viudas de policías al relatar que ha sido muy doloroso perder a sus esposos, tener familias desintegradas, y ahora tener cinco días con hambre y calor en el plantón indefinido en el edificio de Palacio de Gobierno.

Las palabras fueron pronunciadas frente a una comisión de diputados en el Salón Constituyentes, en donde expresaron que las traían de un lado para otro. En el Gobierno del Estado les señalaban que la solución estaba en el Congreso del Estado, y los legisladores que el problema era con el gobernador.

“Lo único que buscamos es que el decreto ya se publique”, dijeron las viudas en el salón Constituyentes.

Lorena, otra de la viudas, manifestó que aunque ella recibía pensión, consideraba lastimoso que tienen compañeras que no han recibido ninguna pensión a pesar de que sus maridos murieron hace tres a cuatro años. Pidió a los diputados que no se pasen la bolita. “Vivimos una vida precaria” expuso que además muchas que estaban en el plantón estaban durmiendo en el piso sin tener dinero para regresarse a sus pueblos.

A la par del plantón que sostenían en el Palacio de Gobierno desde el lunes 28 de junio, las viudas de los policías llegaron por la mañana del viernes al edificio del Congreso del Estado para buscar de nuevo reunirse con los diputados. No había condiciones. La reunión no estaba en agenda y los diputados de las comisiones de Hacienda, Fiscalización, Seguridad y Justicia, así como el presidente de la JUCOPO, no se encontraban en el edificio, incluso estaban en otros municipios.

Debieron esperar a que los diputados regresaran a Culiacán. Las viudas se mantuvieron en la espera por varias horas. Para facilitarles condiciones a las viudas de policías, la secretaría general del Congreso del Estado convirtió la zona de acceso en donde se realizaría la reunión, en un comedor para brindarles alimentos.

Las tres de la tarde había sido la hora fijada para tener el encuentro con los diputados. Ya no era para dialogar sobre la mejor solución. Ya llevaban una postura definida: Renunciar al pago retroactivo de sus pensiones, como les había ofrecido el gobernador Quirino Ordaz Coppel, para destrabar las reformas a la Ley de Seguridad Pública.

El impacto financiero sería muy costoso para la finanzas públicas si se hace el retroactivo el pago de pensiones, les habían dicho en el Gobierno del Estado. Por esa razón el decreto a la reformas de la Ley de Seguridad Pública se había vetado.

El consenso entre las viudas era que se renunciara a la retroactividad para que se pudiera lograr una pensión digna para todas las viudas del estado de Sinaloa, y pensión para los agentes.

Durante la reunión en el salón Constituyentes, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad, Mario Rafael González, les aseguró que lo más importante era que se publicara el decreto lo más pronto posible, y la conminaba a expresar que sí estaban de acuerdo en renunciar al pago retroactivo de sus pensiones.

“Primero hay que agarrar lo que tenemos”, les recomendó a las viudas el diputado del PT para ganar por lo pronto y posteriormente continuar con otras luchas.

En contraste el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda, Marco Antonio Zazueta, le aclaró que el gobernador no era el redentor porque ahora les decía que como enviara la iniciativa el Congreso del Estado iba a publicar la ley, cuando en realidad si quisiese podría eliminar el veto y publicarlo el siguiente día.

La intención, les aclaró, era que tuvieran el derecho completo, por lo que enfatizó que si hubiese quienes no estuviesen de acuerdo en renunciar al pago retroactivo, podían seguir intentándolo.

“Ustedes están aceptando que el Ejecutivo les violente un derecho”, les advirtió a las viudas de policías.

De la información que habían solicitado el Congreso del Estado sobre el impacto financiero que implicaría las reformas a la Ley de Seguridad Pública, solamente cuatro Ayuntamientos respondieron, y el Gobierno del Estado presentó la información en un formato poco claro para la viudas.

Zazueta Zazueta les comentó que era muy fácil decirles que el pago de las pensiones con carácter retroactivo tenía un alto costo, pero no saben los datos., lo cual no es válido que se afirmara que el pago de la prestación significara un quebranto a la hacienda pública.

“Desde mi punto de vista ustedes no están renunciando a la retroactividad, los están haciendo porque fueron obligadas, porque así fueron acorraladas”, le dijo al afirmar que el gobernador había jugado con su necesidad.

Con la aceptación de renunciar al pago de retroactivo serían en total ocho viudas las afectadas que no han recibido ninguna pensión.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Graciela Domínguez Nava, expresó al termino de reunión que les extrañaba bastante que los viudas de policías hubieran renunciado al pago retroactivo, cuando había sido una de sus demandas que eran muy justas de acuerdo a la ley.

“Para nosotros es un abuso”, expresó la diputada de Morena, al comentar que sí pudiese ser un gasto alto, pero que era un derecho que se les había negado en su momento a un total de 10 viudas.

La posición de las viudas les parecía injusto, admitió, pero que respetaban la decisión de ellas que quieren que ya le empiecen a pagar la pensión.

La decisión de renunciar a la retroactividad ya había sido comunicada a los diputados. Seguía preparar junto con Gobierno del Estado la redacción del dictamen que se presentará a votación en la sesión ordinaria del Poder Legislativo del próximo martes.

El derecho de las viudas a una pensión inició cuando falleció el agente, ese es un derecho en las legislaciones laborales, el cual puede ser motivo de una controversia en los tribunales, dijo uno de los diputados asistentes al concluir la reunión.