Anuncia AMLO rifa 2 mil 500 hectáreas del CIP; servirá para financiar la presa Santa María

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que rifará en diciembre un terreno a la orilla del mar de 2 mil 500 hectáreas.

“Era un rancho de Antonio Toledo Corro, ya finado, y en el gobierno de Calderón Fonatur lo compró, era un señor afamado, Gómez Mont, el de Fonatur, para un desarrollo turístico, y resulta que pues está un poco apartado, está en los límites de Sinaloa con Nayarit, pero pagaron 120 millones de dólares por el terreno, y no hemos podido venderlo para obtener ese dinero”, expuso.

Se trata del Centro Integralmente Planeado (CIP) ubicado en la sindicatura de Teacapán, del municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa, proyecto con el que López Obrador prevé financiar la construcción de la presa Santa María, asentada en la sierra de Rosario.

Esta es la primera vez que el presidente se refiere a la necesidad de obtener ingresos para financiar la obra con la que se pretende dotar de agua al sur de la entidad.

“Nos hace falta ese dinero porque estamos construyendo la presa de Santa María, ahí cerca, y queremos ese dinero se use para terminar de financiar la presa de Santa María, que es una obra que va a ayudar mucho al riego de alrededor de 30, 40 mil hectáreas y además va a abastecer de agua a los municipios del sur de Sinaloa y va a generar energía eléctrica”, dijo.

Como no hay empresa turística que quiera invertir y se les está dando facilidades para que tengan los permisos y todo, pero de todas maneras no hay quien se interese, agregó, personalmente le ha mandado a decir a quienes tienen actividad empresarial en Sinaloa para que quede el dinero en el estado, que si se interesan pueden comprar el terreno y no se ha podido.

Al ser cuestionado respecto a lo que tiene pensado hacer en ese proyecto, respondió que lo van a fraccionar.

“Como es una playa bella, se van a vender terrenos, pero no venderlos sueltos, sino rifar para diciembre, el que quiera tener su terreno de playa compra su boleto. Lo que queremos es sacar los 120 millones de dólares, cuando menos lo que en ese entonces se destinó a la compra. Malos negocios, claro, malos negocios para la hacienda pública, para el pueblo, buenos negocios para los que hicieron esta operación”, señaló.

Estos sorteos se llevarán a cabo en el denominado tianguis del bienestar a través del cual, dijo López Obrador, se rifarán los bienes decomisados.

“Ustedes saben que todo lo que se decomisa se lleva a bodegas, estamos hablando de ropa, de calzado, de ventiladores, aires acondicionados, juguetes, muchas telas, muchas telas y se rentan bodegas, pero muchas bodegas.

Como 200, 300 bodegas en el país y se mantiene esa mercancía. Hemos ido sacando, sacando y sacando, pero como hay que hacer trámites y hay normas, por ejemplo, para que no haya competencia desleal, se tiene que quemar o destruir todo lo que son rollos de telas y pacas de ropa. Entonces, todo eso ya va a cambiar”, explicó.