‘En Sinaloa ganó el miedo’: Mario Zamora

El senador y ex candidato a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum, confirmó que en la elección del 6 de junio hubo intervención de grupos criminales a favor de Morena en Sinaloa, acusando privación de la libertad, amenazas y agresiones contra operadores y candidatos priistas y de la alianza PRI, PAN y PRD.

“En Sinaloa lo digo con la voz completa, ganó el miedo, y ahí está menos del 50 por ciento de los sinaloenses fueron a participar en esta votación, ojo, no estoy diciendo que el resultado pudo haber sido distinto, no, al contrario yo he regresado al Senado, ya estoy trabajando en lo que viene, le hemos dado la vuelta, yo creo que lo importante es dejar claro que aunque difícilmente se pueda documentar porque el miedo evita que la gente quiera documentarlo, a pesar de que hoy la Fiscalía cuenta con 44 denuncias”, dijo.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex abanderado del PRI, PAN y PRD explicó que durante las campañas tienen el reporte de centenares de agresiones, amenazas y “levantones”, y sólo entre la noche previa a la jornada electoral del 6 de junio entre 25 y 30 operadores, candidatos y abogados del tricolor fueron privados de su libertad y liberados después, pero hasta el momento siguen desaparecidos cinco.

“Eran compañeros abogados, gente que estaba trabajando en redes sociales, en la organización del PRI estatal, Alberto Salas, había sido levantado y él fue regresado hasta el lunes o martes”, dijo, “nunca hubo solicitud de dinero, la solicitud era que no fueran a promover al voto por el candidato de la alianza, en algunos casos que ya conocían los nombres de los distintos promovidos, los representantes durante la campaña promueven, levantan que vaya la gente a votar a favor de nuestro partido, nuestra alianza, y fueron ellos los que fueron, muchos levantados entre viernes, sábado y domingo, la cantidad fue muy grande”.

Mencionó que durante las campañas recibieron centenares de testimonios de agresiones, amenazas y secuestros, y citó el caso de la candidata a la Alcaldía de Badiraguato, Guadalupe Iribe, a quien un grupo armado le secuestró a un hermano el día de las votaciones.

“El domingo por la mañana me habla nuestra candidata Lupita Iribe.. y me pide que contacte al senador Rocha, candidato de Morena.. y me pide ‘búscalo, háblale y dile que el entregó Badiraguato pero que suelten a mi hermano’, y lo hizo público. Tiempo atrás hubo otros candidatos, en el caso particular del candidato de Concordia, una candidata nuestra se bajó, después el candidato del PRD que era parte de nuestra propia alianza sufrió una situación bastante complicada después de haber tenido un cierre de campaña.. en el caso de El Fuerte hubo muchos incidentes, en el caso de Escuinapa”, detalló.

Pese a la violencia que el narcotráfico ejerció durante las elecciones en Sinaloa, dijo que no presentarán una denuncia porque las víctimas no se atreven a denunciar y porque no encontró un abogado que quisiera llevar el caso.

“Yo no tengo los elementos probatorios de manera documentada, salvo los mensajes de whatsap, las entrevistas personales, que me platican, que me dicen, algunos videos, pero al momento en que les digo estás dispuesta a poner una denuncia, ‘no’, dicen, una representante general nuestra en Culiacán, la levantaron, desnudaron, la golpearon, la trataron muy mal. Yo estuve en su casa, platiqué con ella, la conozco muy bien, es una muy buena líder, y le dijo ‘oiga está usted dispuesta a (poner una denuncia), ‘no’, me dice, ‘no quiero saber nada'”, manifestó.

Mencionó que una candidata a diputad también fue secuestrada, quien tampoco presentará una denuncia.

“No encuentro un solo abogado que esté dispuesto a firmar algo, estaba tratando de construir una determinada impugnación que pudiera documentar algo de estos sucesos y no hay nadie que esté dispuesto a hacerlo”.

Zamora señaló que lo que llamó la atención en estas elecciones es que un grupo del narcotráfico “haya intervenido de manera directa en las elecciones, esto hasta donde yo tengo conocimiento nunca lo habíamos visto”.

“… ahora es la realidad que vivimos en nuestro estado, ni modo, esa es nuestra realidad”, añadió.

Ríodoce publicó en el número de esta semana que durante la jornada del 6 de julio, el crimen organizado secuestró a operadores y candidatos del PRI en diversos municipios del estado.