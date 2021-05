Tres pretensos estiman enjuiciar a Chapman y dos los exculpan

Cinco de los siete candidatos a la alcaldía de Ahome vaticinaron que recibirán un municipio con los servicios básicos destrozados y una tesorería en predicamento financiero y con finanzas oscuras.

Tres, los de régimen opositor, de los cinco competidores se pronunciaron por conducir al alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno al banquillo de los acusados para que responda por el deterioro de la calidad de vida de los ahomenses, y dos, los oficialistas, se abstuvieron de mencionarlo.

Los candidatos a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, por la alianza PRI-PAN-PRD, Angelina Valenzuela Benites, por Fuerza por México, Miguel Ángel Camacho Sánchez, por Movimiento Ciudadano, José Domingo Vázquez Márquez, por el partido del Trabajo y Gerardo Octavio Vargas Landeros, por la alianza Morena-PAS, reconocieron que los servicios públicos como drenaje sanitario, agua potable, alumbrado público, aseo y limpia, parques y jardines y vialidades están destrozados, y su recuperación es la demanda principal recogida durante 45 días de campaña proselitista.

Todos ellos coincidieron en que el agua potable en cantidad y calidad, y el drenaje sanitario colapsado son la prioridad a resolver, cuando menos en el primer tercio del primer año. En ellas se gastará una suma fuerte de ingresos propios que obligará a hacer gestiones emergentes ante el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para sumar financiamiento y recuperar los daños que se atribuyen a la administración municipal actual.

Osuna Moreno, Valenzuela Benites y Camacho Sánchez opinaron que la potabilización del agua y el suministro se deterioró con rapidez al carecer la junta de Agua Potable y Alcantarillado (Japama) de un programa de mantenimiento eficiente por un saqueo indiscriminado de las finanzas cuyo daño se estima en 90 millones de pesos; el drenaje sanitario colapsado no fue reparado por una miope política municipal; la recolección de basura se falla porque se benefició a OPEcología con un oscuro contrato siendo una empresa inexperta, sin equipo suficiente, con personal sin experiencia y sin relleno sanitario propio.

Las vialidades se abandonaron, concordaron, y los baches aumentaron ante un nulo calafateo de grietas y reconstrucción de losas de concreto fracturadas, lo que ocasionó una mayúscula irritación social.

Coincidieron en que el alumbrado público y parques y jardines son de los menos dañados, pero también acusan deterioro importante por falta de mantenimiento adecuado por una dejadez oficial.

Las finanzas municipales las recibirán con agujeros que tendrán que descubrirse con una auditoría a cuenta por cuenta, pues no hay claridad ni concordancia entre los ingresos y los egresos, principalmente en el pago a proveedores y obra pública, en tanto que la gran estafa en Japama se investigará y se transparentará para que los usuarios tomen una decisión.

Los tres políticos afirmaron que el responsable del daño al municipio lo es el alcalde al turno, Chapman Moreno y que por ello debe responder ante las instancias municipales, penales y sociales.

“Nadie, ningún funcionario o director que por acción u omisión daño al municipio puede irse con las manos limpias sino pagar por el acto. El alcalde, “Billy” Chapman no se irá impune, sino que debe ser procesado. Pediré una investigación especial a la Auditoría Superior del Estado para que cada dirección sea revisada minuciosamente, como primer acto político de gobierno”, sostuvo Osuna Moreno; mientras que Camacho Sánchez consideró que “Chapman” Moreno debe irse a prisión derecho y sin tocar baranda porque hay muchos rastros de que quebrantó al municipio. Yo no seré cómplice de una rata ni secuaz del gabinete de ladrones que trajo quien sabe de dónde. Le voy a esculcar hasta sus bolsillos, antes de irse tan campante. No me va a temblar la mano para someterlo ante la justicia, así y lo protejan sus compinches encumbrados; en tanto que Valenzuela Benites opinó que las auditorías que practicará a cada dirección develarán las acciones legales a tomar en contra del alcalde y su gabinete, puesto que tienen fama pública de que se aprovecharon del erario para acumular riqueza.

En tanto que los candidatos a la alcaldía oficialistas, José Domingo Vázquez Márquez y Gerardo Octavio Vargas Landeros coincidieron en aceptar que los servicios públicos municipales están maltrechos.

El primero dijo que esto ocurrió por una mala conservación y de exceso de uso, y el segundo porque la vida útil ya concluyó y se requiere de una reconstrucción general.

Ambos dijeron que no tienen pensado proceder legalmente en contra del alcalde “Billy” Chapman porque no tienen datos concretos de su participación en el daño.

Vargas Landeros fue firme y sostuvo que no puede opinar de algo que desconoce, mientras que Vázquez Márquez afirmó que no está en su modelo de gobierno someter a escrutinio al alcalde saliente.

Sin embargo, todos afirmaron que recibirán el municipio en ruinas.