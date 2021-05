Un día de grises para Melesio Cuen y Morena

El viernes pasado fue un día de contradicciones para la alianza Rocha-Cuen. Por la mañana, en una sesión acartonada del Consejo Universitario, fue electo rector de la UAS Jesús Madueña, cuenista de cepa e incondicional del proyecto que Héctor Melesio ha impulsado desde hace ya más de 16 años, lo que significa que el dirigente del PAS, quien ha dicho que va a cogobernar Sinaloa junto a Rubén Rocha Moya, no está dispuesto a que éste cogobierne junto con él la máxima casa de estudios.

Por la tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, sala Guadalajara) ordenó revocar las candidaturas comunes Morena-PAS en Mazatlán y Culiacán, por considerar que se violaron preceptos relacionados con la reelección. Igual lo hizo con seis distritos electorales locales donde el PAS lleva a sus candidatos: el 5, 11, 15, 16, 20 y 22. Y el mismo criterio aplicó para la candidatura común de Cosalá, esta de la alianza PRI-PAN-PRD.

Así que, si Cuen Ojeda y sus seguidores estaban festejando que todo haya salido como lo planearon en la UAS, no terminaban de alzar las copas cuando les cayó el techo encima. El PAS tiene 48 horas a partir de la resolución del Tribunal para nombrar a sus propios candidatos –se vencieron el domingo–, pero optó por impugnar en la última instancia judicial con la intención de revocar el acuerdo. Por lo pronto, esto también significa un golpe a las aspiraciones de Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán y a las del “Químico” Benítez, pues los votos del PAS –que pueden ser muchos en Culiacán, no tanto en Mazatlán—no podrán ser sumados a sus cuentas, con el riesgo de perder la elección si las contiendas están cerradas, como parece.

Por lo pronto, la idea del triunfo asegurado que pregonaba el “Químico”, por ejemplo, entra en cuestión. Hace apenas una semana dijo que no pensaba presentar ningún reclamo por la destrucción de su propaganda porque tenía asegurada la victoria. Y en el caso de Estrada, sus encuestas lo ponen por encima de Faustino Hernández, pero considerando también los votos del PAS, los cuales, si no se revoca el acuerdo, no tendrá para sí.

Si la sala superior del TEPJF mantiene el acuerdo, complicará todo el andamiaje sobre el cual se construyó la alianza Morena-PAS porque aquello que Rocha y Morena ofrecieron al PAS y a Cuen como parte de la negociación, quedaría nulificado. Ahora el PAS tendría que ganar por sí solo las diputaciones concedidas, no tanto los ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán, porque los candidatos son de Morena. Y esto, por supuesto, modificaría hasta los ánimos al interior de la alianza, que hasta el viernes era como un tazón de hojuelas bañadas con miel.

Esto, por supuesto, eleva las expectativas de la alianza Va por Sinaloa tanto en los municipios citados como en los distritos, esto último nada desdeñable porque estamos hablando del control del Congreso del Estado. Pero también impacta en la candidatura más importante, que es la de gobernador. Mario Zamora sigue pujando, y si Rubén Rocha presume delantera en alguna encuesta, al día siguiente Zamora Gastélum hace lo mismo con otra, en una estira y afloja por la percepción ciudadana y por los votos.

Quedan dos semanas de campañas y si la Sala Superior del Tribunal ratifica el acuerdo de Guadalajara, el PAS no tendrá tiempo de recomponerse aun con candidatos propios, si es que alcanza a registrarlos, porque, además, no podrían aparecer en las boletas. Tal vez, por eso, Melesio Cuen decidió mejor jugársela por medio de la impugnación, es decir, al todo o nada.

Bola y cadena

ESTE MARTES SERÁ EL SEGUNDO debate oficial de candidatos a gobernador en Sinaloa. Solo dos son importantes por el nivel de preferencias que tienen entre los electores. Los demás nunca pintaron. Así es que la atención se centrará en ellos: Mario Zamora Gastélum y Rubén Rocha Moya. No llegan parejos. Desde el arranque Rubén Rocha le sacaba medio cuerpo a Mario Zamora y las cosas no han cambiado mucho porque Rocha vio fortalecida su campaña con la estructura de Melesio Cuen y el Partido Sinaloense y porque la marca de Morena y de AMLO siguen estando muy fuertes de la mitad de la pirámide hacia abajo. También, lo hemos dicho, por la trayectoria y personalidad del candidato. Sin embargo, Mario llegará con el ánimo al millón si el TEPJF ratifica el acuerdo del que hemos hablado y es posible que se le vaya encima a su contendiente.

Sentido contrario

ROCHA, POR SU PARTE, LLEGARÁ a este segundo debate a mantener esa distancia –lo hizo en el primero—y Zamora estaría obligado a un manotazo mediático frente a las cámaras. (Imposible olvidar aquel debate entre Mario López Valdez y Jesús Vizcarra Calderón, en 2010, donde Malova le preguntaba a bocajarro al ganadero si era o no compadre del Mayo Zambada. Desde luego que López Valdez estaba autorizado para hacer la pregunta por el mismo Ismael Zambada porque éste no quería a su compadre quién sabe por qué razones).

Humo negro

OJALÁ EN NUEVO LEÓN TUVIÉRAMOS más empresarios como usted, le dijo Alejandro Junco de la Vega, dueño y director general del Grupo Reforma, a Enrique Coppel, luego de que el empresario sinaloense publicara un video donde llama a votar por Mario Zamora. No sabemos si el empresario neolonés esté enfermo, creo que no, pero cuando los medios cuestionaron a Mario sobre ese viaje relámpago a Monterrey en un vuelo privado y caro, luego de que se publicó un video donde se sugería que había ido a buscar financiamiento y por eso “las maletas”, el candidato de Va por Sinaloa dijo que había ido a visitar a un amigo que estaba enfermo. Pues no. Resulta que el viaje fue exclusivamente para comer con el director de Reforma. Si no lo pudo decir, bueno, sus razones tendrá.