Tocamos a los que nos joden: Rocha Moya

El candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, dijo que durante el segundo debate tocó a los que lo joden, al dar un mensaje a simpatizantes que lo esperaban afuera de la Universidad Autónoma de Occidente.

“No podíamos dejar el último debate sin tocar a los que se dedican a estarnos jodiendo, no podemos, no podemos dejar un mensaje equivocado, no hay nada de lo que nosotros tengamos que avergonzarnos porque estaríamos traicionándolos a ustedes, hemos tenido energía para plantear nuestras propuestas pero también para defenderlas”, dijo.

Mencionó que Morenistas y pasistas se han hecho muy buenos compañeros y amigos para el próximo 6 de junio sellar el trabajo que han hecho.

Juntos vamos a gobernar, vamos a barrer la corrupción de arriba para abajo y sacar a todos los corruptos del gobierno, manifestó.

Llamó a mi confiarse y seguir haciendo campaña.

El presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo que las encuestas dan el 68 por ciento de las preferencias a Rocha Moya, el 25 por ciento “al otro” y hay unos que ni “hieden ni apestan”.

“La ventaja es grande, nos quedan unos días nada más de campaña, yo ya me saboreo que llegue el 6 de junio”, señaló.