La marca no es Morena, es AMLO, afirma Arturo Santamaría

El politólogo señala que las campañas para diputados federales no “pintan” pese a que la disputa decisiva es por la Cámara de Diputados

Para el politólogo y escritor, Arturo Santamaría Gómez, pese a que lo más importante es la disputa del Congreso de la Unión, las campañas electorales de los aspirantes a diputados federales, al menos en Sinaloa, no “pintan”.

“Todos los analistas, los comentaristas, los observadores de las campañas, coincidimos en que lo más importante, es la disputa del Congreso de la Unión, éstas, las campañas de los diputados federales no ‘pintan’, al menos en Sinaloa”, sostiene.

Entrevistado en su casa, en Mazatlán, sobre el presente proceso electoral, Santamaría Gómez, asegura: “Normalmente, las campañas, ya sean para presidente de la Republica, o para gobernador, opacan otras candidaturas”.

–¿Y en estas campañas electorales qué observa?–se le pregunta.

–En este caso de diputados locales o diputados federales, las que más sobresalen en Sinaloa, son las campañas para gobernador y para alcaldes. A pesar de que lo más importante tanto para la oposición como para el partido gobernante son los diputados para el Congreso Federal.

La importancia fundamental de los diputados federales, agrega, en la Cámara de Diputados es muy clara, porque ahí se va a definir, finalmente, si AMLO, puede profundizar en sus reformas, en lo que él llama la transformación del régimen, o la oposición le limita esas posibilidades o se las coarta.

–¿Por qué no “pintan” las campañas a diputados federales?

–Creo yo que tanto la oposición como Morena, confían en que las campañas para gobernador, sobre todo, y en un segundo lugar, para alcaldes, van a arrastrar el voto a las candidaturas a diputados. Incluso esta es una estrategia muy clara en Morena, donde Morena dice: ‘cuatro de cuatro’. O sea, voten para gobernador, voten para alcalde, diputado federal y diputado local. No distingan, no crucen voto, cuatro de cuatro.

–El candidato a gobernador de Morena está pidiendo cuatro de cuatro…

–Sí. Los aspirantes al Congreso federal, están confiando en que el candidato a gobernador y la imagen también del presidente de la República, arrastre los votos de los diputados tanto locales como federales. Pero insisto, en el caso de Morena está muy clara su estrategia, ellos sí confían en que, digamos la sombra de (Andrés Manuel) López Obrador, que está detrás de todas las campañas en el país, más la campaña de gobernador jale los votos para diputados federales.

–Por la confianza o tal vez la falta de recursos no se ve la campaña de los candidatos a diputados federales…

–Sí, efectivamente no se ve prácticamente, salvo un papelito que meten por debajo de las puertas de las casas una que otra conferencia de prensa no se ven las candidaturas de los partidos ni de la oposición federal o de la oposición estatal, no está.

–¿Se puede interpretar que los aspirantes a legisladores federales confían en que la “marca” arrastra?

–Sí, claro. Pero la marca, más que Morena, la marca es AMLO. O sea sigue gravitando él más que Morena, y las estadísticas así lo dicen. La marca es él, Y él es el que sube o baja sobre todo a Morena. O sea confían en él. La popularidad mayoritaria que tiene en el país. Y que también en Sinaloa, AMLO tiene más aceptación que Morena, que Rocha, que cualquier candidato. Y confían en que eso impacte favorablemente.

–¿Cómo ve del papel que han jugado los diputados de Morena en la Cámara de Diputados?

–Los diputados federales de Morena han sido una nulidad. Simplemente han ido a levantar el dedo. Muy pocas intervenciones mucho ausentismo como Merary (Villegas), de las más faltistas y pocas intervenciones en la tribuna, muy pocas iniciativas, gente inexperta en la política y en la legislación. Y sucedió que ellas llegaron ahí por López Obrador no por otra razón. Entonces se vio su pobrísima participación no parece que hayan aprendido más para los próximos tres años. Se ve su subordinación total a las decisiones de su jefe de bancada y del presidente de la República, no hay ningún criterio propio.

–Los diputados federales de Morena hicieron lo mismo que criticaban del PRI.

–Sí. Lo que tanto se ha criticado históricamente del PRI, con aquello de “diputados levanta-dedos”, pues aquí se volvió a dar y está peor, porque es gente sin ninguna experiencia, casi nula.

–Pese a eso, confían en que el tsunami AMLO volverá a repetirse…

–No, el tsunami no se va a repetir, inclusive ya hay pronósticos de que probablemente pierda la mayoría relativa y absoluta Morena en el Congreso federal. La última encuesta, la del periódico El País, pero hay otras ya. Y habría qué ver, aunque aquí hay una, digamos, contradicción en las encuestas. Por un lado, López Obrador, en la mayoría de las encuestas sigue con el 60 por ciento de aceptación, pero en las preferencias del voto Morena ha bajado, como en las candidaturas para gobernador, en los diferentes estados, según diferentes encuestas ha bajado.

–Si no hay tsunami, ¿habrá voto cruzado y adverso para diputados federales?

–Es muy probable, no sé qué tanto, de gente que antes votó por Morena es probable. Por ejemplo, aquí en Mazatlán creo que es muy claro. Muchos sí votarán por (Rubén) Rocha, pero no lo van a hacer por el “Químico”. Aquí está muy claro el voto cruzado, sobre todo es el que más claramente se ve que probablemente Rocha reciba más votaciones en Mazatlán que el “Químico”.

–Al voto adverso a diputados federales, hay que sumarle el factor Cuen-Rocha…

–Sí, ahí otros que votaron antes por Morena ya no lo van a hacer ni por el candidato a gobernador ni por el candidato a alcalde, sobre todo, los sectores de clase media universitarios que no ven bien la alianza Cuen-Rocha. Yo lo he escuchado mucho, no tengo encuesta, pero escucho con frecuencia gente que está en la UAS, pero que es de clase media dicen: “no, por esa alianza con Cuen no vamos a votar ni por el “Químico” ni Rocha”. Ahora, no sé si votarían por algunos candidatos a diputados, si no votan por los dos candidatos más visibles, ahí lo dudo.

Artículo publicado el 23 de mayo de 2021 en la edición 956 del semanario Ríodoce.