Niega Jesús Vizcarra estar apoyando a Mario Zamora

Jesús Vizcarra Calderón, presidente de la empresa SuKarne, negó que esté apoyando la candidatura a la gubernatura de Mario Zamora.

En una carta publicada por el periodista Luis Alberto Díaz, de Línea Directa, el ex alcalde de Culiacán dijo que tiene amistad con Mario Zamora y Rubén Rocha Moya, aspirante a la gubernatura de Morena, pero se mantiene al margen de la política.

”En estos momentos no tengo ni ánimo ni interés en participar o involucrarme en la contienda política que está aconteciendo en nuestro estado, por lo que deseo enfatizar que no he expresado ninguna opinión política y mucho menos palabras que pudieran ofender a alguien”, señala Vizcarra en el escrito.

“Reitero que en esta contienda no me voy a involucrar, ni emitiré opinión a favor o en contra de ninguna de las candidatas o candidatos”.

Lo anterior luego que Milenio publicara que Vizcarra Calderón se reunió en privado en Monterrey con Mario Zamora para brindarle su apoyo y sumarse a su campaña.

Sin referirse a la citada publicación, el empresario de la carne dijo que se encuentra en Monterrey desde hace cinco meses dedicado al cuidado de su esposa, y que en dicha ciudad ha recibido muchas visitas de amigos que le han dado sus buenos deseos por la salud de su mujer.

Alma Avendaño, esposa de Vizcarra, se contagió de COVID-19 hace algunos meses y fue trasladada a Monterrey para recibir atención médica.