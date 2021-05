Morenistas mantienen resistencia a imposición de candidatos

Germinación Morena y Redes Ciudadanas de Morena Sinaloa Zona Norte endilgaron al alcalde con licencia, Manuel Guillermo Chapman Moreno y a su extesorera, Ana Elizabeth Ayala Leyva los motes de “usurpadores de la marca morena” y los acusaron de utilizarla como franquicia para imponer candidatos deleznables.

Afirmaron que se mantendrán en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para salvarlo de la destrucción que han enderezado Mario Delgado Carrillo e Ignacio Mier Velazco, como presidente del comité ejecutivo nacional y presidente de la comisión de elecciones, respectivamente, al pasar sobre la militancia en la designación de las candidaturas diversas.

Julio César Guerra Pérez, Martín de Jesús Guerrero, Francisco Rivera Bojórquez, Jorge Luis Mejía Salazar y Rigoberto Franco Juárez, coincidieron en que no apoyaran a los candidatos impuestos por Chapman Moreno y que fueron parte de su gabinete, ajenos a Morena y a otros advenedizos.

Ellos llamaron a los electores a emitir un voto consciente, pensado, reflexionado sobre los candidatos y que se determine por valores morales firmes, acciones de vida y la militancia.

Los candidatos propuestos por Morena usurparon las candidaturas apoyados por fuerzas externas y sólo Felícitas Pompa Robles, candidata diputada por el distrito número 8 y José Román Rubio López, aspirante a legislador local en el distrito 6, son morenistas leales, emanados de la lucha y congruentes con los principios de no mentir, no robar y no traicionar.