‘AMLO es tramposo y mal perdedor’, señala Ricardo Anaya

Andrés Manuel López Obrador, es “tramposo y mal perdedor”, y que por ello usa a la Fiscalía General de la República (FGR) para interferir en el proceso electoral de este 2021, señaló Ricardo Anaya, excandidato panista a la presidencia.

Tras asegurar que fue víctima de esta injusticia en las elecciones de 2018, cuando perdió la presidencia ante López Obrador, el panista mencionó que usar a las autoridades judiciales para combatir a enemigos políticos se sigue repitiendo, publicó Reporte Índigo.

Anaya aseguró que López Obrador distrae a las personas con acusaciones judiciales en contra de candidatos de otros partidos por varias razones, entre ellas, por “tramposo y mal perdedor” y para distraer a los electores y que no se hable acerca del colapso ocurrido en la Línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo.

“López Obrador está interviniendo vulgar y tramposamente en el proceso electoral, y ya ni siquiera le importa negarlo”, mencionó el panista.

AMLO se está metiendo en el proceso electoral usando a la Fiscalía. Que yo haya sufrido esa injusticia en 2018 es lo de menos, el problema es que se sigue repitiendo.

Lo hace por dos razones:

-Por tramposo y mal perdedor.

-Por tramposo y mal perdedor.

-Para distraer y que no se hable de la tragedia del metro.

Según Anaya, cuando se es víctima de la intervención de un presidente es frustrante y tremendamente injusto.

“Desde el mismo gobierno me acusaron con una bola de mentiras, ¿qué resultó al final?, pues que no había nada. Incluso el Tribunal Electoral castigó a los funcionarios involucrados y la PGR me declaró inocente porque no había ningún delito. Claro eso lo reconocieron ya que había pasado la elección”, relató el político.

“Hoy estamos viviendo la misma historia, un presidente que usa todo su poder y su influencia para atacar, por medio de los órganos de justicia del Estado, a los candidatos incómodos, a los que le van ganando a Morena”, dijo.

El panista rememoró todas las veces que López Obrador perdió una elección y se negó a reconocer su derrota, como cuando compitió para ser gobernador en 1988, luego en 1994, así como cuando contendió por la presidencia en 2006 y en 2012 y todas las veces aseguró ser víctima de fraudes electorales.

“Ese es López Obrador, el que nunca acepta una derrota, el que cuando va perdiendo hace trampa, el que para no perder mete el pie y las manos y lo que haga falta , sin importar su es legal o no, el que cuando le estorban las instituciones las manda al diablo”, aseguró Anaya.

Según el político, el presidente no esperó a que se realizaran las elecciones, pues desde antes está acusando fraude político y está en guerra con el INE.