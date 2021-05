Santiago Nieto, titular de la UIF da positivo a COVID-19

A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que dio positivo a COVID-19.

El funcionario comunicó que se realizó la prueba anti-COVID como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, sin embargo, se encuentra asintomático. Pese a ello, iniciará un periodo de aislamiento para evitar contagiar a otras personas, publicó Reporte Índigo.

También manifestó que, aún encontrándose en cuarentena, continuará al pendiente de sus labores en la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la UIF. He informado al presidente López Obrador”.