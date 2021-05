Rocha Moya no está de acuerdo con perfiles como el de Claudia Valdez

“¿Meterá a la cárcel a los funcionarios manilargos y delincuentes de cuello blanco, incluso si se comprueba corrupción en el gobierno de Quirino Ordaz?”, le cuestiona la gente a Rubén Rocha, en Mazatlán.

Asiste Rubén Rocha Moya a un evento político organizado por la “izquierda”, custodiado por su coordinador de campaña, el ex alcalde Alejandro Higuera Osuna y con la ausencia de Luis Guillermo Benítez Torres, candidato a la reelección de la alcaldía de Mazatlán.

El miércoles 28 de abril, en el Área verde, ubicada atrás de la colonia Rubén Jaramillo, del Puerto, el Consejo Popular de Mazatlán (CPM), entre otras cuestiones, planteó a Rocha Moya las preguntas que laceran a las víctimas de la violencia criminal y de la privación ilegal de la libertad.

“¿Construirá una Comisión de la Verdad sobre los crímenes cometidos y la violación constante a los derechos humanos?, y ¿cómo apoyará a las familias con familiares desaparecidos?”, cuestionó el CPM.

Mientras tales interrogantes vagaban en el evento, Ríodoce preguntó a Rubén Rocha Moya, candidato de la alianza Morena-PAS, a la gubernatura del estado, sobre el señalamiento de empleados del Gobierno del Estado, respecto al presunto acoso laboral de Claudia Valdez, en 2020, contra sus entonces subordinados de la Unidad Administrativa, durante su paso de Recaudadora de Rentas, quien ahora es candidata a la alcaldía de El Rosario.

“Es la primera vez que lo sé, ahorita; no lo sé, pero todo eso tiene una consecuencia, hay que investigar, hay que ver, y lo que resulte, nosotros no estamos en la idea de coartar las investigaciones ni cobijar a nadie, déjame verlo, por favor”, dijo Rocha Moya.

La semana pasada, Ríodoce publicó “el regresó insólito de Claudia Valdez”, donde se narran los hechos ocurridos el 22 de octubre de 2020, mismos que habrían desembocado en la privación de la libertad de tres empleados de gobierno, que se inconformaron por el acoso laboral perpetrado en su contra por la entonces Recaudadora y que ahora aspira a gobernar a los rosarenses.

Las víctimas del plagio por el presunto grupo armado, durante cuatros horas, fueron Joaquín Armenta Heredia, de 50 años, entonces sub-recaudador de rentas del Gobierno del Estado, Deisy Parra Peinado, de 38 años, defensora de oficio y el guardia de seguridad, José Román Muñoz, de 56 años de edad.

La indignación de los trabajadores con el Gobierno del Estado, que en diciembre de 2020, habría despedido subrepticiamente a la entonces Recaudadora, en vez de investigar y hacer justicia, se convirtió en consternación, cuando se enteraron que Claudia Valdez había sido postulada como candidata de la alianza Morena-PAS a la alcaldía de El Rosario.

Cuando Ríodoce preguntó a Rocha Moya sobre el señalamiento que persigue a su candidata coaligada que sumó a la autollamada “esperanza de México”, después de preguntar si Claudia Valdez es la candidata de Morena-PAS, afirmó que no está de acuerdo en que haya ese tipo de perfiles.

“¿Y es candidata de nosotros o sea no le puedo sacar la vuelta? Déjame ver el tema. No estamos de acuerdo en que haya ese tipo de perfiles, yo lo voy a ver, ese señalamiento lo vamos a ver, ahora que ando aquí (en Mazatlán) me voy a enterar muy bien de cómo está y voy dar una salida.”

Rocha Moya, un hombre que presume ser de “izquierda”, tenía a su derecha a su coordinador de campaña, al ex alcalde Alejandro Higuera Osuna, de extracción panista, quien mientras chateaba en su celular, espiaba de soslayo a los ciudadanos militantes de “izquierda” del Consejo Popular de Mazatlán.

El candidato de Morena-PAS, ex asesor de los gobiernos priistas de Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel, reprochaba a éste último sin mencionarlo, la obra “faraónica” (el estadio de fútbol, también llamado El Kraken) de su ex jefe político, mientras el CPM cuestionaba a Rocha Moya.

“¿Estaría dispuesto a recuperar el estadio de fútbol otorgado en concesión al rico empresario Salinas Pliego y todos los espacios para el deporte que se están privatizando?”.

Rocha Moya criticaba a Quirino Ordaz Coppel, reconocido durante su gira por Sinaloa, en diciembre de 2020, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como una gente que gobierna con pasión.

“¿Meterá a la cárcel a los funcionarios manilargos y delincuentes de cuello blanco, incluso si se comprueba corrupción en el gobierno de Quirino Ordaz?”, preguntaba el CPM.

Para agregar:

“Lo que yo percibo es que Rubén Rocha Moya, tiene un discurso de izquierda, necesitamos que ese discurso de izquierda se concrete desde el gobierno”, dijo.

Esa mañana del 28 de abril, a la pregunta de Ríodoce sobre Claudia Valdez, promovida como candidata a la presidencia municipal de El Rosario, por el presidente del PAS, Melesio Cuen Ojeda, el candidato Rocha Moya había respondido: “No estamos de acuerdo en que haya ese tipo de perfiles”.