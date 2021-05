‘Espero no morir hasta que me muera’: Élmer Mendoza

Con su nueva novela en mano titulada: Ella entró por la ventana del baño y activo como el presidente de El Colegio de Sinaloa y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS, Mendoza confiesa que no piensa parar.

“Trabajar mucho me mantiene coherente, sobre todo porque me gusta lo que hago, no prolijo odio, rencor, aunque esta profesión es de competencia, nunca he sentido querer ganarle a nadie, tener proyectos me mantiene activo”.

“Me siento bien, estoy trabajando, el lugar que tengo en el mundo de los escritores es muy bueno, siempre sigo recibiendo invitaciones. Soy un referente en la literatura y eso es como parte del trabajo, no para andársela creyendo”.

Para cumplir la promesa de colocar en el mapa de las letras a Sinaloa, el escritor comenta que ha trabajado mucho para lograrlo, eso le da tranquilidad.

“Mientras tengo trabajo, pienso poco en eso, dicen que soy hábil para manejar la fama, nunca la tengo en mi mente, como tal puede durar y desaparecer. Yo no tengo el sentimiento de ser profeta en mi tierra, sólo soy un trabajador, doy clases, trato de dar las mejores y escribir las mejores novelas”, asegura.

“Siempre he dado todo a mis alumnos, siempre cuentan conmigo aún con huelgas nunca he parado, siempre he tenido cupo lleno. Me comprometí y siempre he estado ahí y estoy orgulloso de ello, la Universidad lo merece. Nunca me he sentido marginado, tengo como principio que lo que me llegan a dar, es lo que merezco”.

Artículo publicado el 02 de mayo de 2021 en la edición 953 del semanario Ríodoce.