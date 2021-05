Acusa AMLO que en liberación del ‘Güero Palma’ se aplicó ‘sabadazo’

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “procedimiento inadecuado” que se dio en día inhábil, la decisión del secretario segundo en materia penal en Jalisco de ordenar la liberación de Héctor Luis Palma Salazar el Güero Palma, cofundador del Cártel de Sinaloa.

“Es un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada, y el sábado (1 de mayo) en la madrugada, eso se llama coloquialmente, se conoce como sabadazo”, dijo.

“Y luego de manera terminante ordena que se libere en la noche, y por esa razón el domingo por la tarde se amplió el término de espera a 48 horas”.

Durante la conferencia mañanera desde Quintana Roo, el mandatario mencionó que la ampliación del término de espera “no significa limitar la libertad, se actúa con transparencia absoluta, no es un asunto de orden legal, es un asunto de Estado. Se tiene que cuidar el decoro, la dignidad del Estado mexicano”.

Añadió que durante el transcurso de este lunes y martes se solicitará a las autoridades municipales, estatales y federales, así como los poderes de México y agencias internacionales manifiesten si existe algún elemento o proceso de extradición en curso.

Si no es así, adelantó, se procederá, de acuerdo a la resolución del juez del poder judicial y se liberará al otrora socio de Joaquín el Chapo Guzmán.

Ante este nuevo caso, mencionó que ya giró instrucciones para impulsar una reforma que prohíba la emisión de este tipo de órdenes durante días inhábiles.

“He dado instrucciones para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza, no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y domingos, esto no significa limitar las libertades, sino actuar con trasparencia absoluta porque no es un asunto nada más de carácter legal que corresponde al Poder Judicial y Ejecutivo, sino un asunto de Estado”, expresó el presidente López Obrador.

Recordó que pasó algo parecido cuando se liberó a Caro Quintero: “se le libera y luego viene la denuncia de Estados Unidos y revoca la decisión, pero ya estaba en libertad, ya había pasado a ser prófugo”.

Por ello, el mandatario argumentó que el caso “amerita que se explore que no hay ningún pendiente, y de ser así que se cumpla la orden del juez”.

Insistió en decir que, en el caso de el Güero Palma, no va a exponer “el prestigio” del gobierno de la República y advirtió que en caso de que no exista un procedimiento legal, acatarán la resolución judicial.

“Se tiene que cuidar la dignidad del Estado mexicano. El gobierno federal no establece relaciones de complicidad con nadie y no vamos a caer en ninguna trampa”, indicó.

Previamente, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que la orden de liberación de el Güero Palma fue firmada por el secretario y no por el titular del juzgado federal.