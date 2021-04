‘Cometí un error al decir que no conocía a Keith Raniere’, señala Clara Luz Flores

Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, admitió que se equivocó al negar que no conocía a Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM y pidió perdón por su error.

“Me tropecé como todas y como todas ahora me levanto. Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de NXIVM; primero que nada quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busque ayuda a través de un curso. El fundador resultó ser un criminal”, expresó en un video difundido en Facebook.

Flores apareció en un video difundido el pasado 24 de marzo, en una reunión con Raniere, quien purga una condena de 120 años de cárcel por convertir a mujeres en esclavas sexuales. Esto luego que ella había negado haber tenido algún trato con el fundador de la secta y que solo había tomado algunos cursos de superación personal impartidos por NXIVM, para enfrentar los atentados que sufrió.

La candidata señaló como cobarde a quienes difundieron los videos.

“Es cobarde que para ganar puntos, quieran confundir sobre quiénes son los verdaderos criminales. Tengo la sensibilidad y las agallas suficientes para reconocer mis errores pero también tengo la fortaleza para aprender de ellos y levantarme”, dijo.

“He aprendido y reconozco que me caí como todas lo hemos hecho y como todas ahora me levanto. Voy a dejar mi alma mi cuerpo y mi corazón para cambiar verdaderamente el futuro de mis hijos, de tus hijos y de todo Nuevo León, no te voy a fallar”.