116 nuevas empresas fantasma son detectadas por el SAT

El Servicio de Administración Tribunal (SAT) sumó a su lista de empresas fraudulenta o fantasmas 116 nombres, por falta de activos, infraestructura, capacidad material y personal para prestar los servicios que ofrecen.

Constructoras, despacho de contadores, comercializadoras y hasta personas físicas, entre otras, forman parte de esta lista, de acuerdo con el diario Oficial de la Federación (DOF), publicó Eje Central.

Luego de que esto se detectara y con base al primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación cada una de estas 116 empresas contará con 15 días hábiles para presentar documentación que desmienta lo encontrado por el organismo.

En caso de no presentar dichos documentos o de no ser aprobados, se notificará la resolución y se publicará el nombre de las empresas fantasma en el listado de los contribuyentes que no han desvirtuado los hechos que se les imputan.

El SAT indicó que se hace porque es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones. ​