Denuncia Morena-PAS ante FGE y FEPADE al secretario de Pesca estatal

Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura por la alianza Morena-PAS, anunció que presentaron una denuncia por delito electoral contra el secretario de Pesca estatal, Evelio Plata Inzunza ante las fiscalías General del estado y Estatal para la atención de delitos electorales.

“Ya presentamos ayer la primera denuncia, lo hicimos ante la Fiscalía de Delitos Electorales; estamos denunciando particularmente al secretario que hizo un video arriba del camión del candidato del PRI y el PAN, que es el secretario de Pesca, y que andaba en hora laboral, y que fue a un campo pesquero, y en el campo pesquero dijo ‘yo los voy a apoyar con todo lo que yo pueda para que gane el candidato’ (del PRIAN); y eso es delito, está tipificado”, señaló en entrevista.

#EnVivo Desde el camión de campaña rumbo a Las Aguamitas al encuentro con amigos pescadores. https://t.co/s2QQQOOOAA — Mario Zamora (@MarioZamoraG) April 16, 2021

La denuncia fue presentada ante el fiscal general de Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, y la fiscal especializado en la atención de delitos electorales, Nereida Avilés Aceves, con fundamento en los artículos 221 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales por la probable comisión de delitos en materia electoral, previstos y sancionados en la Ley General en Material de Delitos Electorales.

A pregunta expresa, Rocha Moya puntualizó que el Gobierno del Estado carece de autoridad moral y política para convocar a la mesa de trabajo a la que ha llamado a los diferentes partidos y, por tanto, dicha mesa es ilegítima.

“Convocó el Gobierno del Estado a mesas de trabajo entre los partidos, pero como el gobierno no es imparcial, no vamos; ellos no son neutrales, ellos dirigen la campaña del PRIAN, y nosotros no vamos a ir, no les vamos a legitimar sus mesas; cuando nos cite el Instituto Electoral, ahí vamos, pero no el gobierno; si nos cita el INE o el IEES, vamos”, manifestó.

En otro aspecto, el candidato afirmó que a dos semanas del inicio de campaña hay un balance positivo, a los candidatos de la alianza Morena-PAS les está yendo bien porque la gente está metida y comprometida en el proceso proselitista y en las encuestas están muy arriba.

El abanderado de la alianza Morena-PAS fue entrevistado, la mañana de este domingo, al concluir una sesión de fotos en el Asta Bandera Monumental a la que acudió invitado por líderes del sector académico.