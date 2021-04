‘Estoy de acuerdo’ en ampliación del periodo de Arturo Zaldívar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo en que el Senado haya ampliado dos años la presidencia Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Es una decisión que tomaron los senadores, ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y, en su caso, aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo, en jueces, en magistrados, en ministros y hay constancia de lo que estoy dando a conocer. Entonces, urge una reforma al interior del Poder Judicial”, argumentó.

“Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es un número determinado de leyes para reformar al Poder Judicial, yo estoy de acuerdo desde luego; es más, yo envié la iniciativa. Sobre la ampliación del periodo de dos años, eso se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza de que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo”.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, López Obrador añadió que le tiene “confianza” a Zaldívar, porque lo considera “un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo; pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”.

La ampliación del periodo de Zaldívar, dijo que puso “furiosos a los conservadores”.

“Y para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte. Y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la Corte, en el Consejo de la Judicatura, porque tiene que ver con las normas para la elección de jueces, de magistrados, de ministros”, reiteró.

“Ese Consejo de la Judicatura no servía. Nunca o muy rara vez se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. Siempre he dicho que durante muchos años el Poder Judicial era como El castillo de la pureza… entonces, si ahora el Consejo de la Judicatura va a hacerse cargo de que no haya nepotismo que impera en el Poder Judicial, que no haya corrupción que impera en el Poder Judicial, que no haya influyentismo… si todo eso se quita, se limpia, yo estoy de acuerdo, nada más que los que lo van a decidir van a ser los diputados, ellos van a discutir sobre este caso y nosotros vamos a respetar lo que ellos decidan”.

Ayer jueves el Senado aprobó reformas al Poder Judicial de la Federación que dan paso a la creación de una Ley Orgánica, en la que se incluyó un artículo transitorio que aumenta dos años el periodo del ministro presidente de la SCJN.

Las reformas fueron aprobadas en lo particular con 86 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones. De esta manera, no terminaría su periodo en 2022, si no hasta el 30 de noviembre de 2024, misma fecha en la que concluye su mandato López Obrador.

Tras la votación de los senadores, el Consejo de la Judicatura Federal afirmó que el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que amplía por dos años más el cargo del ministro Zaldívar Lelo de Larrea, no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales.

A través de un comunicado difundido por la Dirección General de Comunicación Social y Vocería del CJF, precisó que el artículo décimo tercero transitorio “tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”.

“Toda vez que el procedimiento legislativo sigue su curso y dicho transitorio podrá ser eventualmente modificado por la colegisladora, estaremos a la espera de lo que ésta determine para, en su caso, pronunciarnos al respecto”, sostuvo el CJF en su escrito.