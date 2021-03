Modifican control de confianza en Sinaloa y pasan policías

Teníamos un “tapón” en la Academia, dice Renato Ocampo

El número de policías de Sinaloa reprobados en control de confianza bajó porque hicieron cambios al examen.

En 2017 en 49 por ciento de los agentes estatales y municipales eran no aptos; en el último reporte de enero de este año solo el 23 por ciento reprobó.

La razón fue que los policías no aptos fueron revaluados con un examen de control de confianza modificado.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Renato Ocampo Alcántar, consideró que el examen estaba mal aplicado por eso le hicieron cambios y aumentó el número de agentes aprobados.

Las modificaciones, indicó, fueron aprobadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que incluso acreditó al Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza de Sinaloa para que pueda evaluar a policías de otros estados.

En este mes vence el plazo para definir cuándo se hará una depuración policial de no aptos, que nunca se ha hecho en el país porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha dado prórrogas.

De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 7 mil 139 agentes evaluados, el 76 por ciento resultó apto, el 23 por ciento reprobó y el 1 por ciento está pendiente de evaluación.

Por corporación las policías municipales tienen el 28 por ciento de reprobados, de los 4 mil 415 agentes evaluados en total.

En la Policía Estatal Preventiva reprobaron el 10 por ciento de los 851 agentes; y en la Fiscalía General del Estado resultaron no aptos el 11 por ciento de los mil 393 elementos.

De la dirección de Prevención y Reinserción Social reprobaron el 28 por ciento de los 480 agentes que resguardan los penales estatales.

Ante el posible inicio de una depuración policial en las próximas semanas, elementos de las diferentes corporaciones están tramitando amparos contra la baja.

En el caso de la PEP elementos consultados señalan que son alrededor de 100 agentes los que han promovido juicios de amparo.

Los agentes mencionaron que buscan evitar despidos injustificados porque los corren sin hacer un procedimiento administrativo y además ni siquiera saben el resultado de su examen.

“No te hacen ningún procedimiento, nada más te dicen ‘no te salió tu quincena pasa a jurídico para que firmes tu renuncia, tu baja, y que te vaya bien’, no hay un procedimiento administrativo o el Consejo de Honor y Justicia tampoco, dijo uno de los agentes consultados.

Otro de los elementos señaló: “a nosotros no nos hacen saber el examen de control de confianza, cuando llega el recorte nomás dicen eres no apto o no acreditaste control de confianza pero no te dicen en qué aspecto no lo pasaste, nada más ellos tienen acceso a los resultados”.

“Nos estamos amparando porque no sabemos quiénes somos los que vamos en la lista para correrse, por eso nos estamos amparando”, indicó.

Ocampo Alcántar manifestó que control de confianza era un “tapón” para las corporaciones desde la captación de nuevos agentes porque solo 14 de cada 100 aspirantes pasaban.

En el caso de los policías en activo, indicó, solamente aprobaban entre el 45 y el 50 por ciento.

“Parecía que aquí en Sinaloa se tenía la idea de que mientras más reprobaban mejor era el Centro de Control de Confianza y no es ese el objetivo”, dijo.

“Nos metimos a revisar y la verdad es que había muchas inconsistencias en la forma en la que se llevaba a cabo tanto el polígrafo como las pruebas de niveles socioeconómicos, te pongo un ejemplo: si el policía estaba dado de alta en el buró de crédito como deudor ya no pasaba, si tenía un tatuaje ya no pasaba”, señaló.

Mencionó que “una de las preguntas que hacían mucho era que si tenían algún conocido que consumiera drogas o problemas con esto y bueno en Sinaloa hay mucha gente que tiene ese problema y conocerlo te marca para que no seas un buen policía, ese tipo de circunstancia se daban”.

Manifestó que hicieron mesas de análisis en el Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza y a partir de esas evaluaciones empezaron a hacer modificaciones a los exámenes y los resultados iniciaron a salir distintos.

El SNSP, aseguró, avaló las modificaciones y el procedimiento se está replicando en los centros de evaluación de otros estados.

“De todos los policías que teníamos reprobados por razones que no tenían nada que ver con su desempeño, hicimos una evaluación de todos ellos y el 90 por ciento de los policías que supuestamente estaban reprobados en la administración pasada fueron reevaluados y de ese 90 por ciento prácticamente el 95 por ciento pasaron”, expresó.

Señaló que con la reducción del porcentaje de policías reprobados se ha logrado un proceso de dignificación policial porque los agentes de Sinaloa eran tachados como los reprobados.

“Con esto logramos subirle la moral a la policía demostrando que no era un policía reprobada, que la mayoría está aprobada y cada vez se está mejorando”, señaló.

Manifestó que “si bien es cierto sabemos que tenemos prietitos en el arroz, nadie lo niega, así como hay doctores malos, maestros malos, también hay policías malos pero la gran mayoría son buenos”.

Mencionó que en los próximos días el Consejo Nacional de Seguridad Pública deberá pronunciarse sobre hacer la depuración o dar una prórroga.

Reconoció que nunca, en ningún estado, se ha hecho una depuración como la exige la Ley de despedir a todos los no aptos, porque el CNSP ha dado prórrogas.

“Ha habido prorrogas desde hace muchos tiempo porque los municipios y estados no están en condiciones de hacer esa depuración, sí ha habido depuraciones locales en términos de algunos municipios donde pudieran estarse revisando los expedientes de agentes con elementos suficientes para no seguir siendo elementos de seguridad pública pero una depuración masiva no ha habido en ninguna parte del país”, dijo.