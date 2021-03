La visita de Torruco a Mazatlán y el inicio del proyecto de ‘Leovi’, amigo de AMLO

Por el bien de la amistad, primero el ‘Leovi’

Momentos antes de colocar la primera piedra de Dreams-Estrella del Mar de AMResorts, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, describió en el Club de Golf Estrella del Mar, la amistad de los dos poderes dirigentes del país que le entregó el PRIAN a AMLO: el dinero y la política.

“Decirles que en febrero de 2019, tuvimos un desayuno, el presidente de la República, nuestro gran amigo, José (Eduvigildo) Carranza (Beltrán), estuvo un servidor también”, recordó.

Torruco Márquez, describió una amistad al estilo “Leovi” y Enrique Peña Nieto: “Y me decía el presidente (Andrés Manuel López Obrador): ‘Carranza es un buen amigo mío y todo lo que sueña lo hace realidad, te lo encargo, porque me platicó de un proyecto, que va a ser realidad’; eso fue en febrero de 2019”.

Luego, el secretario Torruco Márquez, como si hubiera venido a Mazatlán a hacer turismo de filosofía esotérica citó las frases de película de Walt Disney.

“Y nada es casualidad en la vida, porque grandes personalidades que han tenido unos conocimientos superiores y otros por desarrollar el conocimiento por intuición de la filosofía esotérica, como Walter Elías Disney, (que) decía ‘sí sabes soñar lo puedes lograr'”.

Y aquí un ejemplo de talento empresarial, continuó el funcionario, de alguien quien ha sabido soñar y ha sabido proyectar siempre bajo las fuerzas positivas de hacer el bien para fomentar el empleo es José (Eduvigildo) Carranza (Beltrán).

El club de amigos

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Club de Golf Estrella del Mar, ubicado a 9 kilómetros del aeropuerto Internacional de Mazatlán, hizo historia por ser el predilecto donde aterrizaba el otrora presidente para jugar golf con sus amigos con los que de paso practicaba el viejo deporte política-negocios.

Dicho Club de Golf es casi un paraíso que se extiende en una área de 374 hectáreas con 5.6 kilómetros de frente de playa que se mira en el espejo del Océano Pacífico.

Los cronistas locales del poder del viejo régimen que se resiste a desparecer solían publicar entonces la noticia: “Informan que en estos momentos el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el presidente Enrique Peña Nieto están jugando en el Club de Golf Estrella del Mar, propiedad del ‘Leovi0 Carranza”.

En la rueda de prensa y ceremonia de primera piedra de Dreams-Estrella del Mar de AMResorts, del 24 de marzo, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y José Eduvigildo Carranza Beltrán, presidente del grupo Pescados Industrializados S.A (PINSA), dos amigos y anfitriones de Peña Nieto, acompañaban al secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez.

A sus extremos en el presídium estaban situados, sus aliados estratégicos, los licenciados Alejandro Reynal y Alex Zozaya de Apple Leisure Group y Chairman Apple Lesisure Group, respectivamente.

Con micrófono en mano, “Leovi” Carranza Beltrán, el presidente del grupo PINSA y de Estrella del Mar, agradeció a su amigo, el gobernador del estado, el impulso que le ha dado al proyecto Dreams-Estrella del Mar de AMResorts.

“Realmente ha sido nuestro amigo, el señor gobernador, Quirino, que ha sido el impulsor de que nosotros tengamos esto; desde que entraste anduvimos juntos, hace tres años, buscando, lo que teníamos qué hacer, y aquí estamos ya vamos a iniciar”, enfatizó.

Carranza Beltrán, aunque no mencionó a Peña Nieto, agradecía al amigo de ambos, quien había impulsado a su amigo Quirino Ordaz Coppel, primero a una diputación federal y luego a la gubernatura del estado de Sinaloa.

Pero el impulso de los amigos siempre ha sido recíproco, pues los únicos candidatos a los diversos puestos de elección en épocas electorales, que han tenido las puertas abiertas de las instalaciones del grupo PINSA, ubicadas en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, son los pupilos de Enrique Peña Nieto.

La inversión proyectada por parte del grupo PINSA de más de 70 millones de dólares, el mandatario estatal, Quirino Ordaz Coppel, valoró el arrojo de su amigo que se lanzará a construir un sueño de desarrollo turístico en Mazatlán.

“A mí me da mucho gusto, pues hablar de ‘Leovi’, porque ‘Leovi’ no era fácil que se aventara en una inversión de este tamaño en un sector que no era de él, originalmente, que no estaba él, pero…y más difícil lo digo que se asociara”, dijo.

“‘Leovi’ no es fácil de que se una con otros, continuó, pero si lo hace y lo hizo, es porque sabe con quien estrechó la mano, el lazo, y eso habla mucho, ahí jugaron, yo quiero destacar el gran trabajo que tiene PINSA, de ser líderes a nivel Latinoamérica, la empresa más importante del atún les habla de un gran liderazgo, pero sobre todo de que ‘Leovi’ tiene un gran equipo”.

El 23 de marzo, el secretario de Turismo, había hecho una revisión de los avances de la construcción del Parque Central, y acompañado a Quirino Ordaz Coppel, a la reinauguración del Hotel Pueblo Bonito, propiedad de Ernesto Coppel Kelly, amigo de “Leovi” Carranza, amigo de AMLO.

Torruco Márquez consideró a su gran amigo, José Eduvigildo Carranza Beltrán como el paradigma del empresario que ha sabido soñar y ha sabido hacer realidad sus sueños, enfrentando con éxito la adversidad del COVID-19.

“Es uno de los empresario ejemplares que hay que seguir siempre, porque son ejemplo de lo que ha sido en nuestro país el éxito gracias al talento del sector empresarial mexicano…viva el sector empresarial mexicano”, dijo.