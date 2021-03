AMLO atenta contra el resto de poderes para intentar imponer el presidencialismo

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de la mayoría legislativa de Morena, intenta destruir los avances que se han tenido hacia una democracia más plena e imponer de nuevo el presidencialismo.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, criticó que las embestidas del presidente de la República son un verdadero atentado contra la democracia, el estado de derecho, y la autonomía del resto de los poderes.

“Al parecer el poder Ejecutivo no quiere límites, no quiere controles, no quiere estorbos, y eso es muy grave para la democracia mexicana”, criticó.

El diputado del PRI señaló que en sus esfuerzos dictatoriales están acotar cada vez más al poder judicial y Legislativo, a través de diversas tretas e incluso amenazas.

“Lamentablemente con el triunfo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador estamos asistiendo ahora a una restauración de este viejo hiperpresidencialismo: Hay distintos momentos y episodios de la historia reciente de nuestro país que revelan un proceso de captura y colonización de los otros poderes por parte del poder Ejecutivo”, dijo.

El grupo legislativo de Morena se instituyó en la mayoría legislativa dentro de la Cámara de Diputados a través de diversas tretas que le dieron una sobrerrepresentación ilegal que les ha permito aprobar diferentes reformas legales dañinas al país, señaló.

De igual manera, señaló que el presidente está tratando de cooptar al Poder Judicial, como lo demuestra la renuncia forzada del Ministro Eduardo Medina Mora, el nombramiento de Ministros a modo, incondicionales del Presidente de la República.

“Estamos advirtiendo que el Presidente de la República al parecer no entiende que existe en México un estado de Derecho, que existe un sistema de equilibrio de poderes, que frente al Poder Ejecutivo existen otros poderes igualmente legítimos que existen precisamente para controlarlos y limitarlos”, dijo.