Pretende Bojórquez Mascareño candidatura por Morena y PT a la alcaldía de Mazatlán

“Aquí estamos en pláticas a ver si vamos abanderados por ellos (Partido del Trabajo), pero morenos, nosotros por la Cuarta Transformación”, dijo la precandidata a la presidencia municipal, Elsa Bojórquez Mascareño.

“Él (Químico Benítez) es el candidato del PAS, yo pretendo ser la candidata de Morena y del PT”, dijo la Sindica Procuradora, con licencia, Elsa Bojórquez Mascareño, en la asamblea permanente celebrada la tarde de hoy, en los campos deportivos contiguos a la colonia Rubén Jaramillo, en Mazatlán.

La precanidata a la presidencia municipal de Mazatlán, dijo: Hasta ahorita no he recibido yo como precandidata, un informe oficial de parte de Morena donde se me diga cómo quedé yo”.

Las afirmaciones de Bojórquez Mascareño resonaron casi tres horas después de que el precandidato Luis Guillermo Benítez Torres, el “Químico” Benítez había entregado los documentos a los representantes del Comité Ejectutivo Estatal del Partido Sinaloense y de Morena, para que sea registrado ante las autoridades electorales como candidato común para la alcaldía de Mazatlán 2021-2024.

Sobre lo anterior, Bojórquez Mascareño “vimos de alguna manera que por otro lado se estaban registrando, por el PAS y por Morena, supuestamente, otro candidato, entonces nosotros buscamos el apoyo del PT, que también es de la Cuarta Transformación”.

Una versión extraoficial asegura que Bojórquez Mascareño sí aparecerá en las boletas, pero no como candidata a la alcaldía de Mazatlán, sino por otro cargo, mientras que el regidor del PT, Rodolfo Cardona, se registraría como candidato a la presidencia municipal.