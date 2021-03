En Chicago acusan de narcotráfico a cinco presuntos socios del Cártel de Sinaloa

Un gran jurado federal en Chicago acusó a cinco presuntos socios del Cártel de Sinaloa por cargos de tráfico de drogas por presuntamente conspirar para distribuir cocaína en el área del estado.

Los acusados ​​de conspiración para poseer una sustancia controlada con la intención de distribuir son Roberto Velázquez Martínez, de 36 años, Camilo Álvarez, de 44 años e Inés Chávez Rodríguez, de 36, los tres de Durango, además de José Hernández Ramírez, de 36 años, de Tamaulipas y Louis Reyes Vélez, de 44, de Stickney, Illinois.

Según una denuncia penal y las acusaciones presentadas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Chicago, los acusados ​​trabajaron juntos para intentar importar y distribuir cocaína a los Estados Unidos en nombre del Cártel de Sinaloa.

La investigación señala que Velázquez Martínez viajó a Chicago en 2018 para intentar arreglar un cargamento de cocaína de varios kilogramos con co-conspiradores y otras dos personas que, sin que Velázquez Martínez lo supiera, trabajaban de manera confidencial con la policía estadounidense.

