AMLO revive en la mañanera debate con Diego Fernández de Cevallos realizado en el 2000

El debate que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador sostuviera con Diego Fernández de Cevallos en el año 2000 fue transmitido en la conferencia mañanera de este viernes.

El Presidente pidió que se transmitiera el video luego de que se le preguntara sobre el regreso a la vida pública del polémico abogado del Partido Acción Nacional (PAN) que quiso ser Presidente de México, y quien ha dado entrevistas en las que cuestiona al gobierno de la Cuarta Transformación.

–¿Cómo ha estado el licenciado Diego Fernández? ¿Ha estado duro en contra de nosotros? –cuestionó López Obrador.

–Incluso dijo hace poco que usted diario realiza actos de corrupción, por lo que en cualquier momento se le puede acusar de ello –comentó el reportero.

–Eso sí calienta –afirmó el Presidente.

Posteriormente, pidió a su equipo que le ayudara a poner el debate que sostuvieron hace más de hace 20 años, el cual duró 40 minutos. “Vamos a compartirlo porque ese debate es actual. Creo que fue hace 20 años, en el 2000, iba yo para Jefe de Gobierno. Además él y yo estábamos más jóvenes”, agregó.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal solicitó permiso a Televisa para que pudiera difundir el debate emitido por dicha televisora el pasado 7 de marzo del 2000.

El video comenzó a transmitirse mientras AMLO observaba la forma en que intercambiaba acusaciones con el “Jefe Diego”. Se quedó mirando sólo unos minutos, ya que debía abandonar el Salón Tesorería para trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde lo esperaba un vuelo para iniciar su gira del fin del semana por diferentes estados del país.

Pese que se retiró del recinto, el equipo de Presidencia dejó que terminara la transmisión del debate, el cual fue utilizado por López Obrador para responder los dichos de Fernández de Cevallos.

Sin embargo, unos minutos después no se hizo esperar la réplica del “Jefe Diego” a través de su cuenta de Twitter. “Ni Salinas me hizo, jamás, tanta y tan espontánea publicidad como @lopezobrador_ en su mañanera de hoy. Mejor que siga distraído conmigo y no destrozando al país”, publicó.

Ni Salinas me hizo, jamás, tanta y tan espontánea publicidad como @lopezobrador_ en su mañanera de hoy. Mejor que siga distraído conmigo y no destrozando al país. pic.twitter.com/y6PuH0YYks — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) March 5, 2021

Luego de su aparición en las redes sociales, Diego Fernández apareció en algunas entrevistas. Una de ellas fue con “Los Periodistas”, programa co-dirigido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, y transmitido por la cadena La Octava. Le preguntaron por qué regresar, a través de redes sociales, en este momento. “Porque me da la gana”, dijo, en su típico estilo.

En ese mismo programa fue donde se le recordó aquel debate de marzo del 2000 en el programa de Televisa, conducido por Joaquín López-Dóriga. Diego Fernández se mostró molesto, sobre todo cuando le recordaron que López Obrador lo había ganado y que había llegado hasta la Presidencia de México, y él no.

Con información de Sin Embargo.