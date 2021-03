Mario Zamora: con el viento en contra

“Creo que va a haber una sorpresa en la elección, muy agradable para nosotros, se van a romper mitos”, dice Mario Zamora, precandidato de la coalición Va por Sinaloa, que integran PRI, PAN y PRD. “Estoy creciendo vertiginosamente”. Busca, dice, sobre todo a los indecisos, que rondan el 30 por ciento del electorado. Pero advierte que está preparado para ganar y también para perder.

Mario Zamora tiene prisa. Siempre tiene prisa. No dejó de moverse de un lado a otro antes de lograr la candidatura y menos ahora. Empezó en la política pegando con engrudo posters de Francisco Labastida en 1986, durante la campaña por la gubernatura, cargo que ahora pretende. Labastida tenía 44 años y él estaba en secundaria. Ahora suma 46.

Sabe que tiene el tiempo contado y no es mucho. Un periodo de precampaña que apenas le alcanzará para darse a conocer en el centro y sur de la entidad, y ocho semanas para convencer al electorado, sobre todo, dice, a los sin partido, ese “filete”.

Sabe que corre cuesta arriba. Y que lleva carga.

La reunión es en un restaurante cercano al PRI donde ha tenido un evento con militantes. Viene estimulado, porque apenas se sienta y abre con un “pregunta lo que quieras”. Si fuera un jugador de ajedrez estaría con las blancas.

—¿Por qué no publicas encuestas?

—Porque apenas hoy vi el primer estudio hecho por nosotros y como hay definiciones todavía pendientes a que se tomen, queremos usar la información a nuestro favor y no en favor de nadie más. Lo que sí te puedo decir es que estoy muy entusiasmado y muy contento.

—Quiere decir que sale arriba (Rubén) Rocha, eso deduzco por lo que me estás diciendo.

—No necesariamente, a lo mejor hoy hay gente que cree que va muy arriba y a lo mejor no lo va. Entonces, no lo voy a desengañar yo: la soberbia es la mejor herramienta para perder una elección.

—¿Crees que Rocha sea soberbio?

—No, no lo sé, pero yo no le voy a dar elementos para quitárselos si la tiene, además que no podemos publicar, la ley no nos permite publicar encuestas.

—De hecho, ellos no las están publicando; lo están haciendo las casas encuestadoras, los medios…

—Pero sí te puedo decir algo: métete a ver las letras chiquitas, muchas de ellas son telefónicas, son con robot, tienen un margen de error amplísimo, no han hecho en domicilio y las muestras son bastante pequeñas, pero respeto todos los ejercicios. Yo sí te puedo decir que lo que he visto me tiene con la sonrisa de oreja a oreja.

—¿Y estás subiendo? ¿Te mantienes?

—Estoy subiendo vertiginosamente.

—Hay dos pisos aquí, el piso del partido y el piso del candidato ¿Cómo están esos niveles?

—Ojo, porque a veces perdemos esa visión. Aquí no estamos hablando de un partido, estamos hablando de una alianza y el origen de la alianza, y ahí está parte de la clave, fue escuchar a la gente, a la gente que no milita en los partidos. Fue la gente que no milita en los partidos la que nos dijo júntense porque no nos gusta al derrotero que va el país. En Sinaloa nos dijeron júntense porque queremos seguir teniendo certeza en la tenencia de la tierra; queremos defender lo que somos: agricultores, campesinos, ganaderos, pescadores, acuacultores, pequeños comerciantes…

—¿Y cómo va eso? Porque no todas las alianzas suman…

—Definitivo, pero sí en esta alianza, sí nos suma lo que te estoy diciendo que compartimos, compartimos la defensa de la tenencia de la tierra, de la democracia, de la libertad de expresión, del Estado de Derecho… y no solo lo compartimos los partidos, sino que lo comparte la gran mayoría de los ciudadanos sinaloenses.

—Te lo pregunto por las rupturas en el PAN, sobre todo.

—Yo las he visto con todo respeto y así como ha habido rupturas ha habido adhesiones importantes. Entonces, yo estoy contento y entusiasmado, sobre todo tengo una clara visión que es el vehículo correcto para llegar, si me permites la expresión, “al chuqui”, al filete bueno que es el ciudadano no militante, el que no milita en un partido en la gran mayoría más del 30 por ciento y muchos de ellos no han decidido y ya de saque el no decidir, de entrada, es porque no les gusta lo que hay ahora.

—¿Cómo piensas llegarle a esa gente, con qué discurso?

—Primero, porque entendimos muy bien el mensaje y algo que no es toral pero que es muy importante y por eso lo dije en mi entrega de constancia “pongo mi hoja de vida por delante al escrutinio de la sociedad”, eso es lo primero: honestidad y transparencia, y lo segundo más importante: energía, visión, capacidad y resultado.

—Todavía se palpa en el ambiente, —sale reflejado en las encuestas— el antiprianismo que le llaman, y vas a tener que pelear contra eso.

—Hoy tenemos una alianza que, insisto, es bien importante no apartar su origen, y eso fue algo que esos partidos desde hace mucho que no hacían: escuchar a los ciudadanos; nuestro origen es la gente común y corriente; que no va a un mitin, que no va a un evento, que se levanta temprano, que le pone ganas, que tenía chamba y la perdió, que sembraba 10, 20 hectáreas de maíz y que hoy está batallando para que le paguen los apoyos, que no pudo conseguir un crédito porque la Financiera Rural ya no les prestó o les prestó muy caro; ese pescador, ese acuacultor que nomás no encuentra la puerta, ese pequeño comerciante que ante la pandemia vio que le dieron la espalda y que se dio cuenta cómo un país como Senegal, su gobierno apoyó más al pequeño y mediano empresario que lo que hizo México.

“Entonces, entusiasmado, contento y sobre todo yo puedo proponer hacer cosas que ya hice, crédito para quien quiera salir adelante por su esfuerzo, por sus ganas de superarse, ya lo hice; ya sé cómo, con quién, cuánto, en dónde, ya lo hice”.

—¿Vas a utilizar la imagen de Quirino? Se supone que es buena.

—Quirino es el mayor activo que tiene el PRI, es un gobierno bien calificado no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas públicas y publicadas, lo dice la gente en la calle y es priista, nadie duda que es priista, por supuesto que vamos a utilizar todos los activos que estén a la mano, pero él no va a estar en la boleta, también estamos conscientes de eso.

—Platícame cómo lograste la candidatura, tengo entendido que peleaste mucho por ella, peleaste en México, peleaste aquí…

—No, ese es un verdadero mito. Yo tengo trabajando para esta candidatura desde que tengo 8 años, desde muy chiquito me di cuenta qué quería, a qué aspiraba, dónde estaba mi convicción, dónde estaba mi deseo, mi pasión y desde los 8 años.

—¿Y cómo fue?

—Simple y sencillamente fue una decisión donde yo creo que estuvieron involucrados los dirigentes de los partidos, los jerarcas de los partidos y donde hay que decirlo como es, no estuve yo ahí presente, pero yo se lo dije al gobernador: tú te has ganado la decisión, eres uno de los gobernadores mejores calificados, eres orgullosamente priista y nadie te va a disputar la decisión. Esa es mi visión, yo no estuve ahí, pero eso yo se lo dije al gobernador en diciembre. Yo sé que la decisión te la has ganado, que seas tomado en cuenta como el priista número uno. Todo lo demás, con mucho respeto lo digo, son rollos.

—¿Él te lo comunicó?

—No, me lo comunicó el partido.

—Entonces me mintió. Él me lo dijo.

—A lo mejor fue quién me lo dijo primero, es muy diferente, sí me lo dijo él, pero antes ya había recibido yo una invitación.

—¿Cómo fue recibida tu candidatura en los viejos priistas? No vi a Labastida…

—Ayer acabo de estar con él.

—Alguien me dijo “es que Labastida no quiere a Mario”

—No, me adora y pregúntaselo a él. Me he sentado con Francisco Labastida, con Juan Millán, con Jesús Aguilar, los tres me han manifestado su apoyo, su acompañamiento, claro, éste fue un evento de entrega de constancia y también hay que estar conscientes del Covid, son gente ya mayor de 65 años.

—Platícame de Aguilar, porque hace poco me enteré…

—Voy más allá de los tres ex gobernadores, he platicado con Enrique Jackson, con Heriberto Galindo, con David López, con Pablo Moreno, con quien me digas prácticamente hablé con él y están en la mejor disposición.

—… Y me dijeron que Jesús Aguilar había hablado con su gente y que les dijo, saben qué hay que apoyar a Rocha, eso me lo dijeron a mí. Entonces, yo hablé con Jesús Aguilar, le mandé mensaje, oye Jesús me gustaría platicar contigo, sé que le dijiste a tu gente que ibas a apoyar a Rocha y Jesús Aguilar me dijo, “Estoy en Palmitas… estoy muy aislado por el Covid…”

—Sí hablé con él, me dijo cuentas con todo mi apoyo y te voy a acompañar en algunos eventos. Está cuidándose con el tema del Covid… Pero te voy a decir qué me parece bien interesante a mí, que qué interesante que sea la propia oposición los que están interesados en decir que cuentan con el apoyo del gobernador o de priistas, seña que son un activo.

—Y en general, con el sector empresarial cómo andas, porque he platicado con algunos empresarios de Mazatlán y también están pensando en apoyar a otro candidato.

—Yo me he reunido con la gran mayoría, hay una foto en Mazatlán, está Leovi Carranza, está Valeriano, está Fernando Medrano, está Fernando Letamendi, está Óscar Sánchez, de Deportenis… Platiqué con Carlos Berdegué, casi casi al que tú me menciones, en Mazatlán, en Culiacán. Yo tengo que reconocer y lo digo con mucho orgullo que mi origen es el sector empresarial. He tratado con él, he trabajado con él, tuve la oportunidad de prestarles dinero de la financiera, de que gracias a Dios me pagaran. Entonces, yo creo que si en algún sector estamos bien arropados es, sobre todo el sector agrícola, el sector campesino, el sector rural en su conjunto, que es donde mejor me va, y el sector empresarial sin duda.

—¿Tú crees que se vaya a replicar de alguna forma el fenómeno del 2018?

—No veo cómo, yo estoy preparado para todo, pero no veo cómo por una sencilla razón, la principal: no va a estar Andrés Manuel en la boleta…

—Pero va a estar (presente) de todos modos…

—No, mira, el presidente es el presidente y tiene todo nuestro respeto, toda mi consideración, estoy muy animado que siendo gobernador podamos finalmente aterrizar el partidito de béisbol que quedó pendiente, va a estar a todo dar.

—¿Crees que con un discurso así, amiguero con el presidente puedas (remontar)…?

—Lo que pasa que el presidente no está en competencia. Esto es un tema cien por ciento local: gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales.

—¿Cómo estás pensando la campaña frente a un contendiente como Rocha, que es tu compañero en el Senado? No sé si sean amigos, se han hecho favores, etcétera, yo supongo una campaña de buen nivel, no supongo una campaña sucia…

—De mi parte no, al menos de mi parte no. Yo se lo dije al doctor, lo acabo de ver en Mazatlán me dio mucho gusto verlo, le dije me da mucho gusto verlo recuperado de Covid, me dijo “Mario te deseo mucha suerte”, le dije “Doctor que gane Sinaloa”; es decir, una campaña de altura, de propuesta y de contraste. Creo que de eso se trata en las campañas, de contrastar y que la gente tenga la suficiente información para poder tomar la mejor decisión, la gente es inteligente.

—Te preguntaba ahorita si crees tú que vaya a replicarse de algún modo el fenómeno del 2018, porque todas las encuestas… acaban de publicar una a nivel de diputados federales y Morena aparece con el 43 por ciento.

—Nada más te hago una pregunta y revisa la metodología, ¿Cómo levantas una encuesta en 300 distritos electorales donde no tienes nombre, donde no sabes qué partidos van juntos y cuáles no con certeza, donde cuántas muestras hiciste por distrito, con mucho respeto, yo respeto lo que publiquen. Yo mañana te hago una encuesta y te saco, pero creo que no se trata de eso, yo estoy convencido la gente no es tonta, la gente ya despertó, sabe muy bien qué es lo que quiere, está analizando y está viendo, qué bueno, yo estoy encantado con eso y eso es lo que más me entusiasma.

—¿Perder no está en tu escenario?

—Mira, en una competencia hay que estar listo para ganar y hay que estar listo para perder. Yo estoy jugando para ganar y hay que dar todo para ganar, pero ya me ha tocado, yo he tenido tres elecciones….

—Y las has perdido todas…

—No, fíjate, otro mito, yo competí para diputado local y gané, mi primera elección la gané para diputado local y la gané en 2007; después competí en el 2010 para alcalde y perdí, está bien; la del Senado no gané, pero ni Clouthier ni Cuen son senadores; entonces yo digo no perdí, digamos que le empaté: un ganado, un perdido y un empatado, sé lo que se trata los tres posibles resultados y la única que no cambio es la que perdí, es la que más me sirvió de manera personal, es la que mayor enseñanza me dejó. Y por eso como iniciamos la plática, es la que me dejó claro cuando todo te sale bien es fácil que la soberbia te invada, cuidado.

—He escrito —y tengo muchos elementos para pensarlo y ahí está la historia—, que desde hace mucho los narcos gravitan en los procesos electorales y para mí éste no va a ser la excepción.

—Es un tema bien amplio, bien interesante y bien profundo. Yo creo que hay que partir de las bases claras, que existe el narco en Sinaloa sí, nadie va a tapar el sol con un dedo, que el narco es un delito federal también, no tienen una implicación directa con las autoridades estatales o municipales. Entonces, la regla es bien sencilla…

—Pero me refiero a las campañas, candidatos, patrocinios, operación…

—Ahí sí no podría yo decir algo porque no me consta, no lo he visto…

—¿Te vas a oponer, te vas a hacer a un lado, te vas a voltear para no ver…?

—No, yo estoy participando, te digo he participado en tres campañas, nunca me ha tocado ni que me den dinero, ni de que me digan esto o aquello.

—¿No te ha llamado nadie?

—No.

La sobremesa

Mario Zamora dice sentir muy buen ambiente en torno a su precandidatura. En dos días y medio recorrió los 18 municipios.

“Creo que va a haber una sorpresa en la elección, muy agradable para nosotros, se van a romper mitos. Te doy un dato, a mí me gustan los numeritos ¿cuántos votos menos sacó Rocha que Andrés Manuel? ¿Cuántos votos menos saqué yo que (José Antonio) Meade? Ni uno, yo saqué más que Meade y es muy difícil que un candidato al senado saque más que el candidato presidencial: Rocha tuvo 200 mil votos menos que Andrés Manuel…”.

—Son muchos, sin embargo, veo a Rocha muy arriba aunque perdiendo seis o siete puntos en cinco semanas. Veo que trae un bono pero me parece que Rocha no está cuidando ese bono y que la curva se mantenga arriba. Pero si él se mantiene arriba y tú abajo, no va a ser con una campaña plana con la que puedas remontar, tendría que ser una campaña disruptiva, no ofensiva ni sucia, pero sí una campaña que rompa…

—De contrastes, esas son las campañas.

“Hoy leo una noticia que el Químico se reúne con Juan Millán y que puede ser candidato de otro partido; al día de hoy es hora que Morena no ha cerrado su proceso a gobernador; yo a los tres días que me registré estaba comiendo en el club Sinaloa con todos los que suspiraron o alguien dijo que suspiraron. Con todos.

“El PAN me recibió como en mi casa. El PRD por el estilo, formidable. Esas cosas no las han dicho pero como cuentan. Bien que mal, el PRI hoy sacó sus candidatos a alcaldes… vamos a ver qué dice Merari (Villegas) o qué dice Yadira (Marcos) si sale Gerardo Vargas aquí o a ver qué dice Gerardo si sale Graciela Domínguez; ellos apenas vienen; de entrada, hoy, a más de dos meses de que sacaron su candidato, todavía el Químico aspira a la gubernatura.

—¿Qué piensas de Melesio Cuen, de la posibilidad de la alianza del PAS con Morena? Según las encuestas trae siete, ocho puntos el PAS.

—Me tocó escuchar, lo digo con mucho respeto a un fundador de Morena como se ha dicho, el Químico Benítez, a Merari, a Imelda Castro, mi compañera senadora, a Yadira, diputada federal, hacer una conferencia de prensa donde citaban al presidente de México de hablar de lo que opinaba de algunas personalidades de universidades públicas, me tocó en la campaña, acuérdate que en la campaña competimos el doctor Rubén, Cuen, Maquío y yo, yo escuché al doctor Rubén hablar cosas del profesor Cuen, pero insisto, para mí es muy importante la congruencia y ustedes van a ver en esta candidatura y en la alianza, congruencia, congruencia en los argumentos, congruencia en los hechos, congruencia en el decir y el hacer. Respeto las decisiones que tomen en la acera de enfrente.

—¿Y te va a apoyar Quirino?

—Es el gobernador de todos, tendrá que ser respetuoso del proceso electoral, como espero que sean todos los funcionarios; acuérdate que el delito electoral es penal con prisión preventiva oficiosa; yo pedí ya oficialmente que me den el nombre de todos los servidores de la nación que están en Sinaloa y no me los han dado todavía y a todos los voy a demandar, por sí o por no, a todos.

—¿Los vas a demandar?

—Claro

—¿Y lo vas a hacer durante el proceso?

—Lo voy a hacer en el mejor momento.

—Vas a tener que juntar muchos elementos.

—Ojo, cuidado, eso lo decidirá la autoridad competente, el poder judicial, yo puedo demandar y que se investigue, pero en el inter, prisión preventiva oficiosa. Mira, yo confío en la palabra del presidente; el presidente vivió en carne propia lo que es tener el establishment en contra de él.

—¿Cómo ves a Faustino (Hernández) como candidato (por Culiacán)?

—Yo lo veo muy bien

—¿No te parece un candidato viejo, anacrónico?

—Fíjate que creo que una gran amalgama que tuvo Andrés Manuel fue su congruencia, fue un gran aditivo en la elección porque la gente ha despertado y quiere ver congruencia.

Yo sí creo que en el tiempo reciente el PRI cometió el error de hacer gobernantes expres, en cuatro o cinco años hacía gobernadores, Borges en Quintana Roo, como Javier Duarte en Veracruz. Esto es como cualquier profesión y necesitamos profesionales; hoy la ineptitud nos está costando vidas.

—Un chingo…