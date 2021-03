Elogio del pragmatismo: Cuen da espaldarazo a Rocha y negocia posiciones para el PAS

Héctor Melesio Cuen Ojeda se bajó de la contienda electoral para sumarse al candidato de Morena, Rubén Rocha Moya. En PAS y Morena participarán con candidaturas comunes por la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

Hasta el pasado sábado, la alianza era solo verbal y no se habían definido las candidaturas, solo la de gobernador, pero Cuen Ojeda dijo que pretenden que el PAS tenga cinco o seis candidaturas a presidencias municipales y ocho para diputaciones.

El presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que el PAS tiene una representación importante en el estado y coincide en que quien debe encabezar los proyectos para la transformación de Sinaloa, es Rocha Moya.

“Vamos a poner por delante el interés de que haya un cambio en Sinaloa, es lo que nos ha unido y lo que comparten ambos partidos y va fortalecer el esfuerzo que se está haciendo”, señaló.

Mencionó que todavía no han definido cuántas candidaturas serán para cada partido porque la alianza no es para obtener cargos sino para transformar al estado.

“El acuerdo fundamental con el PAS es el apoyo a nuestro candidato a gobernador, a sumar para que Rubén Rocha Moya sea el próximo gobernador de Sinaloa, todo lo demás es muy fácil, se sigue viendo el tema de los municipios, diputaciones locales; entonces es digamos lo fundamental, el acuerdo se basa en que logremos la transformación de Sinaloa”, indicó.

Manifestó que como en cualquier alianza habrá acuerdos y desacuerdos.

El presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, dijo que decidió dejar la candidatura y sumarse a Rocha Moya por Sinaloa y por Badiraguato.

“El PAS, lo conocen, hemos participado en varias elecciones, hemos constituido incluso la segunda fuerza electoral en el estado y hoy se presenta una oportunidad que es una elección que para muchos es la más importante en la historia de México”, señaló.

Mencionó que “coincidimos aquí en Sinaloa de tal manera que el Partido Sinaloense se suma, se suma plenamente al doctor Rubén Rocha Moya, un servidor se suma plenamente a la candidatura de él, yo voy a trabajar con él de la mano, aquí no va haber simulación, nosotros vamos a triunfar en el próximo proceso electoral y digo que vamos a triunfar porque aquí se trata de una alianza con candidaturas comunes, así hay que decirlo y la más importante es para la gubernatura”.

Mencionó que el PAS pretende obtener cinco o seis candidaturas para alcaldías y ocho para diputaciones locales.

Aseguró que no tiene interés en la candidatura para Culiacán ni para Ahome pero sí la de Mazatlán.

“Me interesa Cosalá, me interesa Badiraguato, me interesa Escuinapa, me interesan, lógicamente, algunos municipios que ya dirigimos nosotros, me interesa Angostura, Sinaloa, me interesa Mocorito porque ya lo gobernamos en dos ocasiones, aquí no va haber problema para ponernos de acuerdo, hay un excelente ambiente”, expresó.

Aseguró que está dispuesto a platicar con los morenistas que públicamente rechazaron la posibilidad de candidaturas comunes con el PAS.

“Todo mi respeto para ellos, es imposible lograr la unanimidad, inclusive cuando esto se logra genera sospecha, de tal manera que así como hay gente inconforme en un partido político hay gente inconforme en otro partido político y si hay alguna duda con respecto a mí inmediatamente aclararla sin problema alguno, soy tolerante y me encantan los acuerdos sobre todo”.

Aseguró que tras dejar la candidatura a la gubernatura no buscará contender por otro cargo en esta elección.

El precandidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya dijo que el PAS fortalecerá su campaña con toda su estructura.

“Es un acuerdo racional, absolutamente racional, es más ni siquiera tenemos firmado un convenio para venir y decir primero firmamos un convenio, esa es la parte de la buena voluntad que hay en esto pero esta buena voluntad nos conduce a tener acuerdos racionales y justos sin abusos de nada, este es un tema para nosotros muy importante y por eso agradezco infinitamente a los compañeros del Partido Sinaloense la decisión que han tenido”, señaló.

Mencionó que seguramente habrá morenistas inconformes y lo celebra porque un partido sin disidencia no tiene vida.

Manifestó que ya tuvo acercamiento con algunos de los militantes que públicamente se manifestaron contra la candidatura común y hay algunos que mantienen su postura.

“He platicado con muchos, algunos mantienen sus desacuerdos pero conmigo han hablado y me han dicho, la senadora Imelda Castro, por ejemplo: tú eres el candidato, nosotros vamos a apoyarte, estamos en esta lucha y no tenemos problema. Hemos buscado que haya la menor disidencia pero esa nunca va acabar porque la unanimidad en los partidos no existe”, dijo.

Manifestó que “en la pluralidad se construyen los proyectos, hay muchos compañeros que no están de acuerdo pero van a ser candidatos, van a tener el beneficio de la alianza”.

Dijo que el PAS también apoyará en el impulso y promoción de los candidatos a diputados federales de Morena porque ellos no tienen candidaturas federales.

Sobre las candidaturas a diputados federales por Sinaloa y alcaldías, Mario Delgado dijo que todavía no concluyen los procesos para elegirlos.

Detalló que el proceso de encuestas para las diputaciones federales está en marcha y empezarán con las definiciones de las candidaturas para presidencias municipales y diputaciones locales.

Aseguró que no habrá preferencia para nadie porque en Morena nadie tiene derechos especiales ni que estén por encima de los demás.

Artículo publicado el 28 de febrero de 2021 en la edición 944 del semanario Ríodoce.