‘Químico’ Benítez pedirá licencia el 7 de marzo para separarse del cargo

“Yo pido licencia el día 7 de marzo”, declaró el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien debe resolver su situación jurídica que le permita contender por un cargo de elección popular.

Su último día al frente del gobierno municipal, dijo, será “probablemente el 7, el último día, tengo ruta jurídica por los dos lados para participar, si no, entonces me invalidan si no pido la licencia a tiempo, hay una fecha para pedir licencia”, subrayó ante medios de comunicación de Mazatlán.

Benítez Torres mantiene su interés en ser candidato por Morena para reelegirse en la alcaldía o bien para ser candidato a gobernador de Sinaloa pues aseguró que tiene ruta jurídica para ambas opciones.

Será el Cabildo el que decida quién ocupará el cargo de alcalde en su ausencia, dijo.

Hace cuatro días, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN), resolvió que los agravios expresados por la síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño eran fundados, en virtud de que se acreditó la omisión por parte de las autoridades demandadas de atender diversas solicitudes, así como el negarle recursos materiales y financieros para el desempeño de sus funciones, por lo que determinó que el Luis Guillermo Benítez Torres, junto con el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, cometió actos que implicaban violencia simbólica y psicológica, invisibilizando e ignorando sus funciones, e incluso utilizando estereotipos de género respecto de ella.