Liberan cuentas a hermana del ‘Mayo’ Zambada

También las de la familia Ruelas Torres, operadores del ‘Chapo Isidro’

Las cuentas bancarias de presuntos miembros del cártel Ruelas Torres fueron descongeladas de manera definitiva y la de la hermana de Ismael el Mayo Zambada de manera provisional.

Tanto el grupo vinculado con Los Mazatlecos como la hermana del Mayo tenían aseguradas sus cuentas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con documentos judiciales, a Ana María Zambada García, hermana del líder del cártel de Sinaloa, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas bancarias en octubre del 2019 por lo que promovió un amparo.

En enero pasado, el juez concedió una suspensión provisional para que levantaran la suspensión hasta en tanto concluya el juicio de amparo.

El 2 de febrero el juez notificó que “se desbloqueó la cuenta bancaria de la parte quejosa y se le dio acceso al recurso contenido en la misma”.

En la demanda de amparo, Ana María señaló que es maestra pensionada y en la cuenta bloqueada es en la que el ISSSTE deposita su pensión.

Detalla que el 2 de octubre de 2019 acudió a Santander a retirar su dinero y le dijeron que “no era posible realizar operación o movimiento alguno debido a que al consultar mis cuentas por parte de la persona que me estaba atendiendo, le aparecía en la pantalla que estaban inmovilizadas por un bloqueo ordenado por una ‘Autoridad Federal’ desde la Ciudad de México a través de un oficio expedido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades”.

A siete personas vinculadas con el cártel Ruelas Torres les desbloquearon las cuentas de manera definitiva.

Las personas que ya pueden acceder a sus recursos son José María Ruelas Ávila, Sigi Alfredo Mondaca Ávila, Raquel Rivera Guerrero, Trinidad Ruelas Ávila, Reyna Isabel Rivera Sandoval, Cruz Sánchez Medrano y Pedro Sánchez Medrano.

Todos tenían las cuentas congeladas después de que el Departamento del Tesoro los ubicó como miembros del cártel que opera desde Guasave desde hace más de 20 años, en alianza con Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, líder de Los Mazatlecos.

La organización era liderada por José Luis Ruelas Torres, don Luis, de 63 años, quien fue detenido en abril de 2017 y murió en octubre de ese año mientras enfrentaba un proceso de extradición; y por su hijo José Luis Ruelas Ávila, encontrado muerto en un canal en Los Mochis, en 2018.

Las cuentas bancarias fueron bloqueadas el 14 de febrero de 2019.

La Fiscalía emitió un acuerdo en el que se decretó el aseguramiento provisional de: “todas y cada una de las cuentas bancarias de intermediación, depósito, ahorro, inversión, cheques, cajas de seguridad, fideicomisos, crédito, valores bursátiles, así como todas las tarjetas de crédito, debido y de pre pago, así como los recursos contenidos en dichas cuentas y/o contratos”.

El Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo para que levanten la suspensión de las cuentas bancarias.

Según los magistrados la orden de aseguramiento fue decretada por un Ministerio Público sin que mediara autorización judicial.

Los magistrados resolvieron que el aseguramiento de cuentas bancarias, por su trascendencia en la vida del gobernado, se trata de una actuación que requiere autorización judicial, sin que sea posible justificar el incumplimiento de tal requisito.

El dinero en sí es un objeto lícito, que no es necesario como prueba en el proceso penal (porque la prueba está en los movimientos bancarios y no en el dinero en sí), que no fue encontrado en el lugar de los hechos”, señala la sentencia.

Menciona que si bien es posible que eventualmente sea decomisado, ello solo acontecerá después de un trabajo en donde se determine su identidad con los hechos delictivos.

El Tribunal ordenó levantar el aseguramiento de las cuentas congeladas.

Desde 2017 el gobierno de Estados Unidos dio a conocer la estructura del cártel de los Ruelas Torres, que opera como un negocio familiar que contrabandea heroína desde México, para distribuirla en las principales ciudades estadounidenses, desde Los Ángeles hacia Nueva York.

En esa ocasión identificaron a José Luis Ruelas Torres, José Luis Ruelas Ávila, Héctor Librado Rivera Sandoval, Toribio Alberto Lugo León, José Carlos Bazzara Aceves, María de Jesús Espinoza Rodríguez, Gilberto Ruelas Torres, Sigi Alfredo Mondaca Ávila, Jesús Ángel Ruelas Ávila y Leobardo Ruelas Ávila.

En 2018, el Departamento del Tesoro involucró a María Monserrat Ávila Rocha, Patricia Lourdes Ruelas Ávila, José María Ruelas Ávila, Trinidad Ruelas Ávila, Raquel Rivera Guerrero, Cruz Sánchez Medrano y Reyna Isabel Rivera Sandoval.

Además involucraron a las empresas agrícolas Ruelas, Alondra Produce, Comercializadora Gael, Dispersadora Gael, Felixtapia; las constructoras Joel y Vania; y la tienda de ropa Cruzita Novedades.

En junio de 2015 los Ruelas Torres fueron acusados de tráfico de drogas y lavado de dinero en la corte de Colorado.

El Departamento de Justicia rastreó los envíos de dinero que hacían a México durante 11 meses.

Según los documentos, el dinero producto de la venta de las drogas en Estados Unidos era enviado a México por medio de transferencias a través de la empresa de envíos de efectivo Sigue.

En ese entonces, en ninguno de los dos países era necesario presentar identificación cuando se hicieran transferencias menores a dos mil dólares, por lo que hacían envíos de menos de mil dólares.

Desde México proporcionaban nombres ficticios de los destinatarios; y desde Estados Unidos, en lenguaje codificado, por medio de Whataspp enviaban las imágenes que comprobaban los depósitos.

En 11 meses del Departamento de Justicia detectó más de dos mil transacciones.