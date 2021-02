Sigue PAN Sinaloa sin candidatos a alcaldías y diputaciones; fecha de convocatoria podría ser este día

Mientras que la mayoría de los partidos ya tienen candidaturas prácticamente amarradas, Acción Nacional (PAN) sigue sin definir los nombres de quienes aparecerán en las boletas para las 18 presidencias municipales y los ocho distritos que le corresponden dentro de la coalición “Va Por Sinaloa”.

En un comunicado de prensa, el dirigente Juan Carlos Estrada Vega informó que podría quedar esta semana la convocatoria para el registro de candidaturas a los 8 distritos locales que les corresponden y en caso de no concretar acuerdos, en las 18 alcaldías.

“Nosotros estamos listos, tenemos cartas fuertes para los municipios, hay varias personas que han mostrado interés en competir con la bandera de la coalición o la de nuestro Partido Acción Nacional, según se concreten los acuerdos”, dijo.

Las únicas candidaturas que se han dado a conocer desde el PAN son la de las diputaciones federales, el 01 en Mazatlán con la ex directora del Hospital General del puerto, Martha Elena Meneses Arellano, y el 02 en Ahome con el empresario Agustín Peña Rivas.

El PAN aún no define además en qué municipios irá en solitario o con candidatura común con el PRI, partido que ya tiene candidaturas en todo el estado para las presidencias municipales.