Ahora los yerros en el plan de vacunación

México en vilo por la falta de vacunas contra el COVID-19 a un año de la pandemia

Cuando el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 cumplía 10 días, el país ocupaba el lugar 13 a nivel mundial en la aplicación de vacunas. Un mes después, México descendió cinco posiciones y en una lista de 66 países que actualmente tienen en marcha programas de inmunización, se ubica en el sitio 18 por vacunas totales y en el 55 por dosis por 100 habitantes.

En el ranking elaborado por el sitio Ourworldindata.org, en el que participan investigadores de la Universidad de Oxford y que utiliza como referencia la Secretaría de Salud Federal, se muestra que las más 695 mil dosis que se han aplicado hasta el jueves 4 de febrero en México, representan apenas .5 dosis por 100 habitantes, mientras que en Israel, que se ubica en el primer lugar, la cobertura es de 61.7 por 100 habitantes.

En el listado países de la región como Estados Unidos (10.5 vacunas por 100 habitantes), Chile (1.5), Brasil (1.4), Costa Rica (1.1) Argentina (1.0) han superado al país en la cobertura de vacunación, debido a que en México se han firmado acuerdos de compra y precompra por más de 174 millones de dosis con al menos cinco farmacéuticas, pero sólo se ha concretado la entrega del 0.44 por ciento, que representan apenas 766 mil dosis de la vacuna Pfizer y BioNtech.

El retraso en el plan nacional de vacunación

La lentitud en el suministro de vacunas ha ocasionado también un retraso en el plan de vacunación, que inició el 24 de diciembre, y que en una primera etapa contempla la vacunación de cerca de un millón de trabajadores de salud que atienden a pacientes con COVID-19, de los cuales hasta el pasado jueves se han inmunizado con una primera dosis al 61.7 por ciento, y de ese total sólo el 8 por ciento ha recibido el esquema completo de dos dosis.

Aún cuando se recomienda que después de la primera dosis, la segunda debe aplicarse 21 días después, esto no se ha podido realizar ante la falta de vacunas, por lo que el Comité Técnico de Vacunación dijo que es posible retrasarla hasta 42 días.

En medio de la escasez de vacunas, trabajadores de varios hospitales del país, denunciaron que se está privilegiando la vacunación a personal que no labora en áreas COVID, lo que ocasionó el despido de varios directores de hospitales. En Sinaloa fue rescindido del cargo del director del Hospital General de Escuinapa, Wilfrido Delgado Pardo, por permitir que se vacunara el alcalde de ese municipio, Emmet Soto.

Integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pidieron en una reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el pasado viernes, certidumbre en la aplicación de la segunda dosis al personal de salud y que se pueda cubrir a los adultos mayores.

“No me quedo tranquilo, porque no hay garantías totales ni fechas concretas. Estamos hablando de posibilidades, de tiempo. No sabemos exactamente cuántas van a llegar”, señaló el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Se espera que el 15 de febrero se reanude la entrega de vacunas por parte de Pfizer, con quien se tiene un contrato de compra de 34.1 millones de dosis, para continuar la segunda etapa de la campaña de vacunación en la que se espera cubrir al personal de salud faltante, así como a 14.4 millones de adultos mayores, pero la fecha puede resultar incierta, debido a que la Unión Europea decretó hace una semana restricciones a la exportación de vacunas, con el fin de garantizar primero el suministro en los países de la región.

La reciente aprobación de la vacuna de AstraZeneca y la rusa Sputnik V por parte de Cofepris, cuya efectividad ha estado en el ojo del huracán, se han convertido en la esperanza para que el programa de vacunación se reanude y pueda acelerar su ritmo en los próximos meses.

Con la primera se firmó un acuerdo de compra de 67.4 millones de una sola dosis, y con Rusia de 23.6 millones del esquema completo de dos dosis, las cuales se esperan que comiencen a llegar al país este mismo mes.

El gobierno mexicano también tiene firmados contratos de precompra de 35 millones de dosis de CanSino y 34.4 millones a través de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las entregas se realizarán durante los próximos ocho meses.

En febrero se espera también la primera entrega de 3 millones de dosis de CanSino, 400 mil de la Sputnik, 870 mil de AstraZeneca y una cantidad aún no determinada del mecanismo Covax, con entregas subsecuentes en los siguientes meses, con lo que se espera abarcar las siguientes etapas del plan, que incluye a personas de 50 a 59 años (de abril a mayo), de 40 a 49 años (mayo a junio), y al resto de la población mayor de 16 años a partir de junio y hasta marzo de 2022.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, aseguró que con los 174 millones de dosis que en total se han adquirido, se podrá inmunizar a 104.6 millones de personas, con lo que se garantiza una cobertura universal.

Para dichas compras la Secretaría de Hacienda ha asegurado que tiene una bolsa de 32 mil millones de pesos, que no están contemplados dentro del Presupuesto de Egresos de 2021, por lo cual su origen y hoja de ruta del gasto es poco claro.

La cuestionada campaña de vacunación

El plan nacional de vacunación ha sido también cuestionado por diversos especialistas, quienes señalan que no prioriza las áreas y sectores más afectados por la pandemia.

El plan diseñado en cinco etapas, contempla primero al personal de salud y docentes de estados en color verde en el semáforo epidemiológico y en una segunda etapa a adultos mayores en zonas rurales, aun cuando los núcleos de contagios están en las zonas urbanas, especialmente en las capitales de los estados. Asimismo que se utilice a los “servidores de la nación”, cuando ya existe personal de salud que realiza dicha labor.

Y mientras se espera la llegada de más vacunas, en el país se vive una segunda ola de la pandemia, que tuvo su pico máximo en la primera semana de 2021, cuando se superaron los 103 mil contagios, para luego mantener un descenso continúo de dos semanas.

Hasta el jueves en el país se han contagiado 1 millón 899 mil 820 personas y 162 mil 922 han fallecido debido al COVID-19, en una pandemia que ya cumplió su primer año.