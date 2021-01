Cuestionan diputados celebración de Serie del Caribe en Mazatlán pese a brotes de COVID-19

Los diputados locales reconocieron la labor de Efrén Encinas Torres al frente de la Secretaría de Salud durante la emergencia sanitaria, pero cuestionaron la permisibilidad del gobierno estatal para la celebración de la Serie del Caribe en Mazatlán, y en contraste haber hecho el llamado al Instituto Electoral a prohibir aglomeraciones en actos de campañas.

La diputada postulada por el PES, Karla Montero Alatorre, cuestionó que pese a la situación de rebrote que vive Sinaloa, se vaya a realizar la Serie del Caribe en Mazatlán que será una fiesta a la que acudirán asistentes de muchos países y no podrá controlarse en las calles.

La justa deportiva en su edición 63, está programada para llevarse a cabo del 31 de enero al 6 de febrero, con la participación de México, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, miembros de la Confederación, así como con Panamá y Colombia como países invitados.

Durante la comparecencia organizada por el Congreso del Estado por el Cuarto Informe de Gobierno, Encinas Torres afirmó que al inicio de la pandemia, en las reuniones con los sectores productivos su posición muy fuerte era privilegiar la salud ante cualquier circunstancia, pero de manera progresiva ha aprendido que tiene que cuidarse todo los aspectos para lograr el complejo equilibrio entre economía y salud.

Justificó que tras la apertura del sector turismo en julio, Mazatlán no ha tenido brotes importantes, y la celebración de la Serie del Caribe da un mensaje a la economía y la salud mental.

En los señalamientos sobre la realización de la Serie del Caribe coincidió el diputado de Morena, Rosario Romero, quien consideró que las autoridades estatales actúan con permisibilidad y negligencia al autorizar eventos masivos.

Señaló que mientras el nivel de contagios del coronavirus sigue en ascenso, incluso con cepas desconocidas, desde septiembre del año pasado, el Gobierno del Estado materialmente relajó las medidas sanitarias permitiendo la apertura de actividades obviamente no esenciales como antros, cantinas, casinos y hasta estadios.

“¿No le parece además, una falsa pose o de plano una estratagema política del gobernador contra la oposición, permitir la apertura de cantinas y llamar al Instituto Electoral a prohibir los actos políticos en esta campaña política en Sinaloa?, dijo del diputado de Morena.

Por su parte, la diputado del PRI, legisladora Elva Margarita Inzunza consideró que el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha cumplido con las directrices en materia sanitaria marcadas por el gobierno federal.

Ante la campaña de vacunación masiva contra la enfermedad del COVID -19, hizo un llamado al gobierno federal para no politizar la aplicación de la vacuna.