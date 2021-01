Vacunan contra COVID-19 a personal del hospital Civil de Culiacán

Personal de primera línea de atención a la pandemia del Hospital Civil de Culiacán recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

De los 120 trabajadores de la salud que se trasladaron de Culiacán al hospital Integral de Cosalá, el primero en recibir la dosis fue el médico ginecólogo, David Ponce Higuera, quien al finalizar el protocolo expresó su confianza en el sentido de que por fin está protegido para llevar a cabo su labor de una forma más segura.

“Es una experiencia muy tranquilizante el saber que por fin vamos a tener una posible solución a esto que se está viviendo con el COVID; no es doloroso, no tiene ningún inconveniente y espero no tener ninguna reacción como la mayoría de la gente no la ha tenido”, comentó.

María Guadalupe Guicho Samaniego, ginecóloga, manifestó que una vez recibida la primera dosis de la vacuna se siente más segura, ya que tenía la incertidumbre si iba a recibir el biológico a pesar de estar en un nosocomio habilitado como Hospital COVID.

“Esto es cuestión de tiempo, todos vamos a ser tomados en cuenta, debemos tener paciencia para cuando nos llegue el momento de aplicarnos la vacuna”, expuso.

Por su parte Sergio Félix Félix, quien se desempeña como camillero se dijo contento con que se le haya aplicado la vacuna para seguir trasladando a las personas sin el riesgo de contagiarse.

“Es por el bien de uno el ponérsela para que no haya más contagios y parar esto que estamos viviendo, que la verdad nadie se esperaba”, externó.

La enfermera Victoria Guadalupe López Cuén señaló que ella se siente afortunada por haber sido seleccionada para recibir la vacuna y seguir apoyando a la población.

“Esperemos que nos ayude para poder seguir ayudando, que es nuestra finalidad”, subrayó López Cuén.