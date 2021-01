Acusa Bonilla a Cruz Roja de retener cadáver por falta de pago

A través de una denuncia ciudadana el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, informó que la Cruz Roja tiene retenido el cuerpo de un paciente hasta que se salde la cuenta correspondiente a los servicios médicos que fueron brindados por la institución, los cuales ascienden a más de 500 mil pesos.

La denuncia fue realizada vía redes sociales por parte del hijo de un paciente fallecido, quien anexó un recibo de gastos médicos expedida por parte de la Cruz Roja, con fecha del 5 de octubre de 2020 a nombre de José de Jesús Custodio Jiménez; el monto total a pagar asciende a 545 mil 799 pesos, por concepto de gastos médicos y anticipos.

De acuerdo con una publicación de La Jornada, Bonilla Valdez se refirió a la situación como un “acto inhumano” e hizo énfasis en el monto por concepto de anticipos que se leen en el recibo; un total de 320 mil pesos, pago que “el doctor Pérez Rico está bajo la impresión de que no cobran al entrar, ahí está, eso es lo que es de anticipo, al llegar das un anticipo, 150 mil pesos”.

“No decimos las cosas para luego olvidar y barrerlas abajo del tapete, hasta que se resuelva esto, la Cruz Roja tiene que resolver y limpiar su administración, porque este gobierno, por más corto que sea, no va a trabajar con ellos si no son más humanos, este es un acto inhumano”, enfatizó el gobernador estatal.

Por su parte, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico se refirió al respecto luego de que el gobernador le preguntara su opinión acerca de la situación presentada en la denuncia.

“Los directivos se comprometieron con nosotros a sensibilizar que lo que estamos viendo aquí es una factura de hospitalización de Cruz Roja que entabla costos, pero seguramente los directivos no están familiarizados y por supuesto que no avalan este tipo de prácticas de que no te doy el cuerpo”, mencionó Pérez Rico.

“Inmediatamente terminando la transmisión me pongo en contacto con el delegado de la Cruz Roja para ver qué situación pasa esa persona y otras personas, que precisamente esto es lo que les comentaba a los directivos, pues llegan a la oficina del titular del Ejecutivo con estas peticiones, con esta numeraria […] y eso es lo que aquí desafortunadamente vemos”, comentó el galeno.

Además, el titular de Salud, refiriéndose al cobro de 535 mil 719 pesos por medicamentos, consideró que “valdría la pena que pudiéramos compartir, revisar qué es lo que está sucediendo, en el mejor de los casos contribuir para que demos esta atención médica a nuestra población”, sin especificar de qué forma van a contribuir.