Cuestiona Morena cifras de Javier Lizárraga presentadas durante comparecencia

Mientras el secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado presumió los logros alcanzados en Sinaloa, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez, criticó que cuando la inversión de cientos de millones no se traduce en mejorar las condiciones de vida de los sinaloenses, de poco sirve porque solo benefician una élite y no al pueblo.

El cuestionamiento de la líder de la bancada de Morena fue hecho en redes sociales al término de la comparecencia del funcionario estatal, pero no de viva voz durante la sesión virtual en la que estuvo presente. “Este gobierno estatal le sigue debiendo a Sinaloa y lo podemos constatar en cada comparecencia”, publicó.

Lizárraga Mercado fue elogiado por sus logros por la bancada del PRI y el PAN, en tanto que la diputada de Morena, Flor Emilia Guerra Mena calificó los números presentados en la comparecencia como de promoción campaña.

Al participar en la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el funcionario estatal destacó que Sinaloa logró una inversión privada a septiembre de 2020 de 15 mil millones de pesos, acumulando 103 mil millones de pesos en tres años nueve meses.

Indicó que la inversión extranjera directa fue de 731 millones de dólares al tercer trimestre del 2020, acumulando, 2 mil 167 millones de dólares, lo que significó el incremento del 143 por ciento de la meta fijada en el Plan Estatal de Desarrollo.

Entre las inversiones que citó está la del Parque Aeroespecial que se construye en Mazatlán que generará más de 2 mil empleos formales en la primera etapa; el proyecto se une al corredor T-Mec con el cual se une mediante una conexión ferroviaria de última generación a Canadá.

Enfatizó que Sinaloa ha sido de los estados menos golpeados a nivel nacional en la pérdida de empleos a diciembre de 2020.

El secretario de Desarrollo Económico expresó que nuevos estudios muestran de manera más objetiva que Sinaloa no es la entidad con empleos formales con menor remuneración, ya que se ha registrado que en la entidad se paga a un trabajadores 386 pesos diarios, en lugar 12 a nivel nacional por arriba del promedio nacional.

A pesar de la pandemia, informó, las exportaciones sinaloenses se mantuvieron estables, superando la meta establecida en el Plan de Estatal de Desarrollo.

Mencionó que el Covid-19 provocó una emergencia sanitaria que orilló a una contracción económica con pérdidas de empleos por lo que la Secretaría de Desarrollo Económico trabajó con los tres niveles de gobierno y organismos empresariales, para apoyar con financiamientos a micro y pequeños empresarios, cursos de capacitación en línea, y la promoción del uso de plataformas de comercio electrónico, e información sobre lineamientos sanitarios.