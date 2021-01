‘Sin condiciones’, Estados Unidos devolvió a Cienfuegos: Christopher Landau

Christopher Landau informó que el gobierno de Donald Trump devolvió a México, “sin condiciones”, al general Salvador Cienfuegos Zepeda, luego de que el fiscal William Barr analizó los “costos y beneficios” de enjuiciar el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por narcotráfico y lavado de dinero.

A seis días de abandonar su cargo como embajador de Estados Unidos en México, Landau también dijo que durante su gestión, Washington estuvo dispuesto a enviar a traficantes de armas para que enfrentaran los tribunales en México, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no mandó una sola orden de extradición, y tampoco aceptó tecnología para detectar la entrada ilegal de armas al país.

El diplomático subrayó que Barr viajó dos veces a México durante el año y medio en que él estuvo al frente de la representación diplomática, y “dejó muy claro” a sus interlocutores mexicanos “que nosotros estamos dispuestos a extraditar a traficantes de armas que han sido detenidos en Estados Unidos y que se les busca en México”, publicó Proceso.

“Nunca recibimos una petición de extradición durante mi gestión. Me dio mucha pena porque me hubiera gustado ver una extradición así”, agregó, “nosotros hemos ofrecido donar al gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en las fronteras, y no se ha aceptado”.

A menos de una semana de que concluya su gestión en México, las declaraciones del embajador contrastan con el discurso que promueve la Cancillería mexicana y que consiste en empatar las críticas de Washington respecto a la inseguridad y el narcotráfico en México, con señalamientos sobre el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos al país.

De hecho, Landau recalcó que ambos gobiernos tienen que “hacer más” para controlar el trasiego de armas, pues aseveró que la operación desplegada por el Cártel de Sinaloa en octubre de 2019 para obligar el gobierno mexicano a liberar a Ovidio Guzmán evidenció el poder de los grupos criminales. “Como vimos en el ‘Culiacanazo’, es casi increíble el poder y las armas que tiene el crimen organizado aquí”, recalcó.

Durante el encuentro virtual con los medios mexicanos, Laudau subrayó que la detención de Cienfuegos y las operaciones diplomáticas del gobierno mexicano para obtener su liberación evidenciaron una falta de confianza entre México y Washington.

Insistió en que la “lucha contra el crimen organizado es un reto compartido” y que la falta de coordinación entre ambos gobiernos lo frustra muchísimo, “porque siempre parece que llegamos al mismo punto donde nos quedamos Estados Unidos y México, culpándonos los unos a los otros, y ahí se quedan los narcos, los criminales organizados, y nosotros regañándonos”.

Remató: “Somos países grandes y tenemos gobiernos grandes, burocracias grandes, con muchos componentes distintos, que a veces no se comunican como lo deberían de hacer entre sí, y francamente ese fue el caso aquí con el caso del general Cienfuegos de nuestro lado, así que para mí fue es un asunto donde realmente, en cosas investigativas, son muy sensibles, y creo que tenemos que seguir buscando entendidos sobre cómo se van a manejar estos casos para que no tengamos este tipo de sorpresa en el futuro”