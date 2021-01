Cumplen nueve aspirantes con requisitos para el cargo de comisionados de CEAIP

De las 16 personas que se registraron para ocupar alguna de las dos vacantes en la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), nueve cumplieron con los requisitos y pasan a la etapa de las comparecencias.

La Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Sinaloa, que preside la diputada Cecilia Covarrubias González, aprobó Acuerdo que determina el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

Estos requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de la convocatoria para ocupar el cargo de Comisionadas o Comisionados de la CEAIP.

Los que cumplieron con los requisitos son Nancy Guadalupe López Gutiérrez, Alfredo Atondo Quiñonez, Ramsés Edén Cervantes Contreras, José Ramón Bohon Sosa, José Luis Moreno López, Liliana Margarita Campuzano Vega, Anabel Ibañez Álvarez, Natividad Hernández Rojo y Jonathan Ernesto Moreno Vidrio.

Las comparecencias iniciarán el miércoles 13 de enero, serán virtuales, transmitidas en vivo e iniciarán a las 14:00 horas y serán ante la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, integrada por Cecilia Covarrubias González, Sergio Jacobo Gutiérrez, Roxana Rubio Valdez, Beatriz Adriana Zárate Valenzuela y Horacio Lora Oliva, presidenta, secretario y vocales respectivamente.

La Comisión determinó desestimar el registro de Gustavo Reyes Garzón, Heidy Vega Ayala, Carlos Jaime Beltrán Valdez, Anastasio Pineda Mendi, Juan Diego Millán López, Víctor Alonso Ley Sañudo y Ana Cristina Félix Franco, por el no cumplimiento de los requisitos para ser comisionado de la CEAIP.

El Acuerdo aprobado por unanimidad por la diputada y diputados presentes establece que Gustavo Reyes Garzón, Heidy Vega Ayala, Carlos Jaime Beltrán Valdez, Juan Diego Millán López y Ana Cristina Félix Franco no cumplen el requisito establecido en la fracción VIII del precitado artículo, consistente en “No tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación”.

Los aspirantes Anastasio Pineda Mendi y Víctor Alonso Ley Sañudo, no cumplieron los requisitos establecidos en las fracciones III y XIII del precitado artículo, consistentes en: “III. Haber residido en el Estado durante los últimos dos años”, toda vez que el primero, no especificó la temporalidad de la residencia; y el segundo, no presentó constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento que corresponda, o documento oficial que acredite ser avecindado en el Estado por más de dos años consecutivos.