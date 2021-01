Donald Trump, el ‘peor presidente de la historia’: Schwarzenegger

El actor Arnold Schwarzenegger calificó al presidente Donald Trump como el “peor presidente de la historia”, y comparó el asalto al Capitolio con uno de los episodios más dramáticos del nazismo en Alemania.

“El miércoles fue del Día de los Cristales Rotos aquí en Estados Unidos, los cristales rotos fueron las ventanas del Capitolio de EU. No solo derribaron las puertas del edificio que acoge la democracia estadounidense, pisotearon los mismo principios sobre los que este país fue fundado”, señaló el también ex gobernador de California en un video.

Schwarzenegger se refirió a la conocida como la Noche de los Cristales Rotos de 1938 en la que los nazis atacaron casas y negocios de judíos en Alemania y que sirvió de preludio al Holocausto, de acuerdo a DW.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021