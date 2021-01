Vinculan a proceso a joven por homicidio y lesiones a ciclistas en Los Mochis

Vinculan a proceso a joven por homicidio de entrenador de ciclismo y lesiones a pedalista femenina

El joven Mario Alonso “L”, de 25 años de edad fue vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión justificada este miércoles en la audiencia inicial de la carpeta de investigación 01/2021 que se le integró por los delitos de homicidio culposo, lesiones, daños y omisión de auxilios en agravio de los ciclistas deportivos Julio César Manuel García Mendívil y María Paulina O.F.

La juez de control fijó dos meses para la investigación complementaria, tras decretar el auto de vinculación a proceso.

Mario Alonso “L” fue capturado la tarde de este martes en el fraccionamiento urbi Vida del Rey por elementos de la Policía Ministerial del Estado en acatamiento de una orden de aprehensión.

El joven se encontraba oculto, pero fue ubicado en una investigación.

El accidente ocurrió el domingo 13 de diciembre del 2020 a las 09:58 horas a la altura del kilómetro 12 de la carretera Los Mochis-Topolobampo, cuando el conductor de un auto Toyota, línea Corolla, color champagne y sin placas de circulación invadiera el acotamiento y arrollara por la espalda a los ciclistas que pedaleaban hacia Los Mochis en el retorno del puerto de Topolobampo, señala una investigación del departamento de Vialidad de la Policía Municipal.

Después del accidente, el protagonista huyó en el auto.

El 18 de diciembre, el auto fue abandonado en la calle Jesús González Ortega entre Artículo 123 y calle Naranjo, en el fraccionamiento los Naranjos. El carro tenía el medallón frontal quebrado y abollada la facia, cofre y guardafangos.

Poco después y en el mismo día, el joven ahora vinculado a proceso presentó en la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte, pero no fue capturado por no haber flagrancia y no había certeza de que él fuera el conductor.

Sin embargo, la Vicefiscalía Regional de Justicia del Estado de Sinaloa continuó las pesquisas hasta este miércoles que cerró la primera fase del juicio.