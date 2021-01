Exhibe Profeco productos ‘light’

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de productos “light” en el que advierte que algunos, como las mayonesas, salsas de tomate, mermeladas, bebidas y néctares tienen información engañosa.

“Detectamos que los productos con altos contenidos de grasa como son las mayonesas y aderezos, los cuales reducen su

contenido de grasa disminuyendo su contenido energético, siguen conservando cantidades significativas de grasa, hay que tener cuidado de no consumir estos productos en cantidades mayores por tratarse de versiones ligeras”, indicó.

Existen productos que por su naturaleza contienen azúcares, pero los fabricantes modifican la composición no adicionándolos. En las mermeladas, cajetas, bebidas de frutas, néctares y catsups descubrió leyendas como: “Sin azúcar

añadida” o “0 por ciento azúcar añadida”, no significa que el producto no tenga azúcar, aunque su aporte energético sea inferior al de su alimento convencional, ya que siguen teniendo azúcares. Esto es importante para las personas diabéticas y para el control del consumo de calorías, precisó.

“Los alimentos “light” no hacen que bajes de peso. Si bien su aporte energético puede ser inferior respecto a su referente convencional, algunos de ellos, por su naturaleza, contienen grasas y azúcares en cantidades significativas. Profeco tiene el interés de proporcionarte información sobre los productos “light”, ya que una variedad de ellos utiliza indiscriminadamente el término, por lo que es importante que te enteres si realmente una reducción en grasa o eliminar una cantidad determinada de azúcares disminuye el aporte calórico de manera significativa”, expuso en su estudio publicado este mes.

En la revista del Consumidor, la Profeco informa que se analizaron 47 productos etiquetados como: Light Ligero Sin azúcar, Reducido en azúcar, Sin calorías, Reducido en grasa y Bajo en grasa, entre los que se encuentran refrescos, néctar, bebida de arándano, y bebida de soya, harina preparada para elaborar hot cakes, leches ultrapasteurizadas, leches bajas en lactosa, leches de nueva generación, salsa de tomate cátsup, mermeladas, cajetas, jarabes, frijoles, mayonesas, aderezos, crema de cacahuate, polvos para preparar bebidas sabor limón, polvos para preparar gelatinas y bebidas sabor chocolate.

En su estudio, la Profeco establece que los refrescos “light”, sin calorías o sin azúcares, sustituyen el azúcar por edulcorantes no calóricos, logrando una reducción del aporte calórico hasta un 100 por ciento.

Los edulcorantes más utilizados son mezclas de aspartame y acesulfame K. Es importante que sepas que entre mayor sea el contenido neto del producto, mayor será el contenido de azúcares.

Contenido de sodio

Encontró que existe una diferencia en los contenidos de sodio, pero en términos generales son bajos en sodio. Recuerda, el nuevo etiquetado exige las leyendas “Contiene edulcorante no calórico no recomendable para niños” y “Contiene cafeína, evitar en niños”, la cual debe incluirlas ya varios refrescos.

En las bebidas de arándano y soya destaca que, a pesar de que reducen el contenido de calorías aún contienen azúcares “por lo debes tener cuidado con la cantidad que ingieras ya que, por ejemplo, si bebes 1 litro en un día estarás consumiendo cuatro veces el aporte que indican las tablas nutrimentales.

Con relación a las harinas preparadas para hot cakes, expuso que “no encontramos diferencia entre la harina convencional y la harina que se indica ligera. “Aun cuando esta última adiciona sucralosa no disminuye el aporte calórico en el producto final”.

En mermeladas acotó que no necesariamente los pueden consumir los diabéticos debido a que contienen azúcares, mientras que las cajetas “probablemente no se observa disminución en su aporte calórico, debido a que por la naturaleza de estos productos, contienen diferentes carbohidratos, determinando el contenido energético basado en 4 kilocalorías por gramo, no contemplando que adicionan polioles como el manitol sorbitol e isomalt que aportan menor kilocaloría 2.4 por gramo situación que ya contempla la modificación a la norma de etiquetado.

“Encontramos jarabes sabor a maple y a chocolate que utilizan edulcorantes no calóricos para lograr reducir su aporte calórico”, agregó.

En frijoles, los fabricantes han modificado la composición de los que se venden envasados reduciendo el contenido de grasa o no adicionándola.

En las mayonesas destaca las que tienen altos contenidos de grasa, que es su mayor contribución energética.

“En el caso de la marca Hellmann’s, no encontramos en el mercado un producto de referencia convencional, pero al ostentarse como Hellmann’s Light, quisimos verificar si había alguna diferencia con su producto reducido en grasa.

Los resultados arrojan las diferencias de reducción de aporte calórico entre Hellmann’s (9 por ciento), La Costeña (63 por ciento) y Heinz (55 por ciento), McCormick (44 por ciento).

En polvos para preparar gelatinas, especifica que, dependiendo de la marca adicionan azúcares o edulcorantes (acesulfame K, aspartame, sucralosa, stevia), acidulantes, saborizantes, colorantes y algunas vitaminas.

El aporte energético no es muy alto y varía de acuerdo con los ingredientes que contengan y los adicionados dependiendo si

se elabora con agua o leche.

En el producto referente convencional contienen una mezcla de azúcar y edulcorantes no calóricos, mientras que los productos “light” solo contienen edulcorantes no calóricos.

En este caso no encontramos en el mercado un producto de la marca JELLO de referencia , pero al ostentarse como JELLO

Cero quisimos verificar si había alguna diferencia con el reducido en azúcar.

En los polvos para preparar bebidas sabor chocolate indicó que, por lo general estos productos tienen grasa y alto contenido de azúcar.

“No encontramos productos que utilicen el término “light”, pero sí productos que se denominan reducidos en azúcar. Aun y cuando realizan una reducción de azúcar los carbohidratos totales no disminuyen, por ello el efecto en el aporte calórico es mínimo”.

Cal-C-Tose arrojó que tiene una reducción de aporte calórico del 7 por ciento y Choco Milk del 9 por ciento.

Recomendaciones

Cuida las cantidades. Ningún alimento por sí solo engorda. Debes encontrar el balance entre tu consumo de calorías y las que gastas cuando realizas tus actividades diarias. Es decir tener un balance energético global.

Te están tomando el pelo. Los alimentos “light” no hacen que bajes de peso. Si bien su aporte energético puede ser inferior respecto a su referente convencional, algunos de ellos, por su naturaleza, contienen grasas y azúcares en cantidades significativas.

Lee las etiquetas. Siempre revisa el etiquetado y las tablas nutrimentales, principalmente el aporte energético, teniendo en cuenta el tamaño de las porciones. Recuerda que ya se cuenta con el nuevo sistema de etiquetado frontal, el cual te servirá para identificar cuando un producto tenga exceso de algún nutrimento crítico y leyendas precautorias sobre edulcorante y cafeína.

La nueva norma de etiquetado señala que los contenidos nutrimentales deben expresarse por 100 g o por 100 ml, adicionalmente se puede declarar por porción.

¿Cómo reducir el sobrepeso y la obesidad?

Limita tus consumos

energéticos

procedentes

principalmente

de la grasa.

• Aumenta el consumo

de legumbres,

cereales integrales,

frutas y verduras.

• Limita la ingesta

de azúcares libres.

• Realiza actividades

físicas periódicas.

• Logra un equilibrio

energético para

alcanzar tu peso

adecuado.

Fuente: https://issuu.com/profeco/docs/revistadelconsumidor527_enero_2021