A un año del incendio, un coro canta en Catedral de Notre Dame

A un año del incendio, integrantes del coro de la Catedral de Notre Dame cantaron en el interior del histórico sitio medieval en París con motivo de un concierto especial de Nochebuena.

El concierto, que incluyó “Silent Night” en inglés y francés, “The Hymn of the Angels” y Jingle Bells”, fue grabado antes este mes y transmitido previo a la medianoche del jueves. No se permitió la presencia de público y no está previsto que se conozca el interior de Notre Dame hasta por lo menos 2024.

Por primera vez desde el devastador incendio del año pasado, la iglesia fue el escenario de un concierto donde se interpretaron temas alusivos a la época.

Según reportan en cuentas de Twitter, el coro tenía previsto en un principio la participación de 20 cantantes pero por razones de seguridad el número se restringió a ocho, todos con distanciamiento social para poder quitarse sus mascarillas y vestidos con trajes de seguridad.