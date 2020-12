Colegio Electoral validará hoy la elección presidencial en EU

Este lunes los integrantes Colegio Electoral acudirán a votar para hacer oficial la elección presidencial de Estados Unidos.

Los 50 estados ya han certificado sus resultados, que anticipan que Joe Biden será el presidente número 46 de EU. En caso de que los electores ratifiquen la victoria de Joe Biden, el político demócrata prestará juramento al cargo el 20 de enero, según anticipó su portavoz, Mike Gwin.

La votación del Colegio Electoral sucede cada cuatro años, pero este año ha adquirido aún más importancia debido a los esfuerzos de la campaña de Donald Trump de disputar los resultados en varios estados, buscando incluso en los tribunales que los electores de cuatro estados cruciales fueran destituidos, algo que la Corte Suprema del país rechazó la noche del pasado viernes.

El Colegio Electoral está compuesto por 538 electores y se necesitan 270 votos para que un candidato gane la Presidencia.

Los “electores” son seleccionados por los partidos estatales. Cuando un ciudadano vota por presidente en Estados Unidos en verdad está emitiendo un voto para un elector -o sea, no hay voto directo para presidente. Biden ganó la elección con 306 votos electorales frente a 232 de Trump.

El candidato que gana la mayoría del voto gana todos los electores asignados a ese estado (con un par de excepciones). Treinta y tres estados obligan a sus electores a votar por el candidato que ganó el voto popular en ese estado; 17 no imponen eso sobre sus electores, y por lo tanto pueden votar como quieran aunque son seleccionados por el partido y por lo tanto casi siempre son leales.

Después de la votación del Colegio Electoral, los estados envían los votos a Washington, donde se contarán en una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero. El presidente del Senado, en este caso el vicepresidente Mike Pence, anunciará formalmente a los ganadores.

Trump aparentemente buscará lanzar su último ataque contra el proceso electoral ese 6 de enero. Según las reglas constitucionales, después de declarar el resultado del conteo final del voto del Colegio Electoral, hay una última oportunidad para que legisladores registren una objeción al conteo. Eso deber ser por escrito y contar con el apoyo mínimo de un diputado y un senador. Si esto ocurre -ya hay un diputado federal quien públicamente ha declarado que lo intentará, aunque aún no hay un senador que se ofrezca- cada cámara debate la objeción durante no más de dos horas antes de que se vote sobre si aceptar o no la objeción. Se requiere de una mayoría en cada una de las cámaras. Como los demócratas son mayoría en la cámara baja, los republicanos -aunque voten en bloque- no tienen la posibilidad de revertir el resultado.

Pero todo indica que Trump desea continuar con el espectáculo de esta manera, culminando con lo que ya ha declarado: declarando que Biden será un presidente “ilegítimo”.

Expertos expresan alarma de que esto prolongará una crisis política en este país en medio de la peor crisis de salud pública en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Más aún, señalan que la polarización que estás p provocando Trump está ya envenenando la posibilidad de lo que llaman “curar” las divisiones de esta pugna política.

Aunque una mayoría de votantes, 62 por ciento, consideran que la elección ya está concluida, según una encuesta de CBS News este domingo, 75 por ciento de los republicanos aun dice que está en disputa y solo 18 por ciento de estos considera que Biden ganó de manera legítima.

Con información de RT y La Jornada.