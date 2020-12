Cónclave priista acuerda designación de candidatura a la gubernatura por convención de delegados; alianzas aún no se confirman

El consejo político estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acordó este mediodía que será a través de una convención de delegados la designación de la candidatura a la gubernatura aunque aún no confirman su alianza con otros partidos para las elecciones del 2021.

En el evento realizado en la sede del partido, los integrantes de dicho consejo aprobaron por unanimidad la selección de la candidatura, en un evento que aglomeró a los cuadros del priismo local.

Durante la sesión se nombraron además las comisiones pendientes así como la homologación de las disposiciones emitidas desde la dirigencia nacional en materia de coaliciones y candidaturas comunes, aunque estás aun no quedaron definidas.

“Estar atentos a las disposiciones de las futuras alianzas en caso que se concreten a nivel nacional y de igual manera a nivel local, ya sea en coaliciones o en candidaturas comunes”, explicó el dirigente del PRI, Jesús Valdés.

La fecha límite para establecer las coaliciones es el 23 de diciembre, por lo que aún quedan poco menos de dos semanas para llegar a algún acuerdo con otros partidos que han mostrado su interés, como Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD).

“Estamos trabajando intensamente, tenemos que terminar todos los procedimientos, sobre todo de estructuras… por eso decidimos arriesgar y mantener la cercanía con la gente, desde febrero comenzamos a reestructurarnos”, añadió Valdés Palazuelos.

Respecto a su aspiración a la gubernatura, Jesús Valdés señaló que si bien él no ha hecho pública su intención sí ha manifestado su disposición de trabajar en donde su partido se lo requiera.

“Yo no he dicho que aspiro a la gubernatura, siempre he dicho que estoy a disposición de mi partido, no hay destapes, al contrario, yo he sido un promotor de la unidad y sobre todo que los acuerdos y los consensos de den aquí adentro”, dijo.

Ayer, el PAN realizó un evento similar en donde avalaron la unión de fuerzas políticas “para contrarrestar” a Morena.