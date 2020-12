Sale del hospital, Jaime Bonilla, tras sufrir neumonía

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue dado de alta del Hospital General de Tijuana, donde ingresó desde la mañana del lunes 7 de diciembre a causa de una neumonía viral causada por el virus SARS-CoV-2

Visiblemente desmejorado, el titular del Poder Ejecutivo Estatal comentó a los medios de comunicación presentes a las afueras del área de Urgencias del nosocomio, que si hubiera tardado uno o dos días más en ir a un hospital, tal vez el panorama hubiera sido muy distinto, informó Zeta.

“Fueron 3 días muy pesados. En la noche –del 7 de diciembre- se me complicaron todos los síntomas y entonces me internaron. Amor con amor se paga, el dinero no compra la atención, no compra el cariño. Habrá algunos hospitales muy equipados, pero yo lo que vi en Cuidados Intensivos, fue el cariño para todos los que estaban en esa área”, dijo.

Afirmó que a partir de mañana se reincorporará a las transmisiones diarias, a través de la plataforma Zoom, y se mantendrá aislado de su propia familia, en su condominio. Al respecto, Alonso Pérez Rico, secretario de Salud, comentó que ningún miembro de la familia del Gobernador resultó positivo al nuevo coronavirus.

Asimismo, Bonilla Valdez señaló que la visita que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, tenía programada este mes, la va a posponer hasta que éste se reincorpore a sus actividades de manera normal, por lo que podría venir “a más tardar en enero”.

Insistió en que la administración actual no cree en las medidas coercitivas, sino en el toque de consciencia, “que todos sepamos que podemos poner en riesgo a nuestras familias”.

“A mí ya me había dado el covid, los síntomas fueron sumamente leves, a comparación de esto, quiere decir que la segunda vez que te pega, para mí, es cuando ya te agarra muy, muy cansado. Ahora, todo esto se ha sumado a que no hemos descansado ni un día del gobierno, sin embargo, me rescató a tiempo –Alonso Pérez Rico- si hubiera ingresado unos 2 días después, no la estuviera contando porque el covid atacó todos mis órganos”, admitió.

Al respecto, Pérez Rico señaló que la reinfección de Covid-19 suele tener sintomatología más leve, en esta ocasión Bonilla Valdez fue parte del 15 por ciento de reinfectados que les va peor que la primera vez, y la causa fue la fatiga crónica que ya presentaba, lo que aminoró sus defensas.

Durante la transmisión matutina, el Secretario de Salud presentó un par de tomografías de los pulmones del Gobernador, la primera tomada el jueves 3 de diciembre, a causa de la sinusitis atípica que padece, y la segunda el domingo, donde ya se podía apreciar el daño a un pulmón, a causa del Covid.

El Ejecutivo precisó en la transmisión que estaba seguro que el contagio se había dado entre lunes y martes de la semana pasada en su oficina, pues a causa de la visita del Presidente de la República, tuvo que recorrer su agenda, y ahí se la pasó todo el tiempo.

Asimismo, agregó que tenían, tanto él como Pérez Rico, la noción de quién pudo haber sido quien contagió el virus, ya que también esta persona ha presentado síntomas, pero no era nada seguro, pues el coronavirus puede estar en superficies, muebles o ropa.