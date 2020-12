Regresa Quirino reformas que eliminan tasas preferenciales para campos de golf

El gobernador Quirino Ordaz Coppel regresó al Congreso del Estado las reformas a la Ley de Hacienda Municipal que eliminó las tasas preferenciales para el cobro del Impuesto Predial de campos de golf.

Luego de la aprobación en el Pleno del Congreso del Estado el pasado 26 de noviembre, el Poder Legislativo envió el decreto para su publicación en el Periódico Oficial para que entrara en vigor, pero el gobernador se apegó a una facultad constitucional de observar las modificaciones y enviarlas de regreso a los diputados.

De acuerdo al documento enviado al Congreso del Estado, se refieren exclusivamente a la norma aplicada a los campos de golf que derogó el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal.

El ejecutivo estatal advirtió a los diputados que al eliminarse el régimen fiscal aplicable a los campos de golf, puede provocar que los contribuyentes terminen no pagando el impuesto, al no ubicarse en el supuesto de la norma.

Argumenta que la derogación pretende ajustar al régimen fiscal de los campos de golf, al de los predios sin construcción, lo que viola el principio de confianza legítima, como una manifestación del derecho de seguridad jurídica.

En las observaciones indica además que se impone un cambio normativo repentino que implica un incremento exorbitante en la obligación del pago del impuesto predial. “Resulta evidente que por lo inesperado y abrupto de este incremento, los particulares no estarán en condición de acatarlo, so pena de destruir su fuente de ingreso”.

Agregó en la parte final del documento que dada la situación económica actual, el gobierno federal ha venido estableciendo el no aumentar impuestos o crear nuevos, ya que ello redundaría en dificultar la creación de nuevas fuentes de empleo y de inversión.

El gobernador sostiene además que si se aplicaran las reformas se podría llevar a cabo el despido de personas y que se impidan inversiones adyacentes a los campos de golf e impacto en empresarios, inversionistas o desarrolladores inmobilarios.