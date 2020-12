Conflicto de la ‘Invasión Margarita’ llega a la FGE y atrae la atención de regidores de Ahome

El caso de la “Invasión Margaritas” en el puerto de Topolobampo dio un vuelco este martes cuando los regidores de Ahome, Ramón López Félix, y Gerardo Amado Álvarez se involucraron para comprender el caso y tramar una solución para las más de 40 familias que se posesionaron de un lote y por lo que están siendo hostigadas por supuestos lideresas que volvieron negocio el caso.

A la par, Yesenia Gálvez Saille y Ana Patricia Cruz Ochoa, que fueron agredidas y desalojadas por la fuerza, interpusieron denuncia penal en contra de Margarita Martínez Vázquez y sus seguidores por los hechos que ocurrieron la tarde de este lunes, cuando fueron atacadas y sus posesiones destruidas. Además de amenazar con asesinar a las familias completas y de incendiar la invasión para obligar el desalojo.

Ellas afirmaron que Martínez Vázquez ha emprendido una serie de agresiones constantes en contra de 40 familias que se han negado a seguir dándole dinero a cambio de la regularización de terrenos que no terminan.

Gálvez Saille y Cruz Ochoa culparon al alcalde, Manuel Guillermo Chpaman Moreno, a la síndico, Débora Preciado y a la policía municipal de aliarse para ser omisos en los ataques en contra de los precaristas.

El regidor, Ramón López aseguró que se involucrarán en el asunto pues el cabildo no debe permitir que un alcalde y una síndico terminen afectando los intereses comunitarios o decidan hacerse los omisos en su responsabilidad de velar por la paz de las personas y evitar ataques.

Además, analizaran la posesión y el uso de suelo pues también se denunció que se trata de áreas públicas no sujetas de al usufructo de terceros.