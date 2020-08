Mujer agrede a personal de supermercado por negarle la entrada con menor (video)

Con el cubrebocas mal puesto y un florido vocabulario, una mujer agredió a personal de una tienda Walmart de la alcaldía Azcapotzalco, porque no la dejaron pasar en compañía de su hija menor de 12 años.

Indignada, la señora insultó a los empleados, a quienes llamó “nacos”, e intentó ridiculizarlos cuando les dijo: sólo ganan tres pesos. Más tarde se convirtió en tendencia en Twitter y fue bautizada como #Lady3Pesos.

Sin importarle que todo el tiempo la menor escuchara sus palabras altisonantes, la mujer reaccionó molesta cuando le recordaron los protocolos sanitarios por el covid-19, que prohíben a menores y personas de la tercera edad acudir a lugares concurridos, para no poner en riesgo su salud, publicó Proceso.

Los hechos fueron grabados por una empleada, y el video –de 01:51 minutos– compartido en redes sociales por el usuario @MrElDiablo8, junto con el hashtag #Lady3Pesos o #LadyChicharronEnSalsaVerde.

“Menores de edad no ingresan, señorita”, le indicó un empleado. “Yo la otra vez pasé con ella, señorita. Discúlpame, pasé con ella y nadie me dijo nada”, respondió molesta. “Mayores de 12 años”, le indicó aquél mostrándole el anuncio. “Dame los cinco pesos del estacionamiento entonces. Ay, eres un naco, claro, ganas tres pesos. ¡Perdón! ¡Perdón! Tráeme al gerente”, exigió.

Mientras la grababan, se hizo de palabras con un empleado. “Es por la seguridad”, le indicó él. Ella alzó la voz al guardia de seguridad: “¡Tráeme al gerente! Si, ajá. ¡Tráeme al gerente! Sí, no te escucho. ¡Tráeme al gerente! No puedes o no quieres porque sabes que estás haciendo algo incorrecto, por eso no me lo traes”.

El empleado, a quien no se distingue si es de seguridad, le dijo algo, pero ella levantó más la voz: “¡Tráeme al gerente! Ajá, yo ya dejé mi carro, ¿quién me va a pagar el estacionamiento?”.

Después, al notar que la estaban grabando, volteó hacia una mujer para increparla: “¿Y tú qué pendeja? ¿Qué me vas a decir?”.

La empleada reiteró: “No puede ingresar, señorita. Se le está diciendo”. Ella respondió: “Necesito hacer las compras de mis hijos. ¡Estás pendeja! Yo soy abogada, voy ahorita a la Profeco (truena el dedo pulgar y el medio) ¡A la verga todos!”.

“¡Adelante”, le dijo la empleada, y la señora añadió: “Tráeme a quien quieras!”, a lo que la empleada soltó: “Puede ir, señorita”. Ella no respondió, miró a otro empleado y le preguntó: “O sea ¿cuál es tu nombre? Para decirte…”. El empleado contestó: “¿Cuál es el suyo pseudo licenciada?”.

“¡Vete a la verga, naquito! Ve, traes tus botitas ridículas”, respondió la mujer, mientras lo señalaba de la cabeza a los pies con su dedo índice. “¡Ridículo de mierda! ¿Ganas tres pesitos verdad? ¿Ganas tres pesitos? ¡Ay! ¡Pobre! Ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita. Yo voy a esperar al gerente”, añadió.

“Lo puede esperar de aquel lado”, le indicó la empleada. “¡No! Aquí me traes al gerente”, subrayó. “Puede esperarlo de aquel lado”, insistió aquella. Entonces, de manera burlona expresó: “Bueno, disfruten sus trescientos pesitos mensuales”. La empleada no se quedó callada: “Lástima por usted”.

Enseguida se hizo de palabras con otro empleado, hasta que gritó: “¿Jodida quién, pendejo? ¿Jodida quién?”, y la empleada que grababa le pidió: “¡Cálmese!”. Pero ella siguió: “¿Jodida quién? ¿Jodida quién pendejo?”-

“No se le está agrediendo”, le dijo la empleada, pero la señora siguió: “¿Jodida quién? ¿Jodida quién? ¿Jodida quién, pendejo? ¿Cuál es tu nombre, idiota? Ten huevos y dime ¿cómo te llamas, pendejo?”, cuestionó. “Tranquilícese, por eso”, soltó la empleada, pero ella continuó: “¿Cómo te llamas, pendejito?”. En ese momento interrumpieron la grabación.

El video se hizo viral en redes sociales. Los comentarios fueron más de burla que de enojo, como el de @MikeVillAlvarez: “La #Lady3Pesos en Profeco: –¿Cuál es su queja, señorita? –Un pinche naco en Walmart no me dejó pasar con mi hijo a la tienda”.

@barracudazul publicó la fotografía de una caricatura que muestra vergüenza, con el mensaje: “La hija de #Lady3pesos al ver a su mamá hacer el ridículo y hacerla de pedo por 3 pesos”.

@OSWALDORIOSM redactó: “¡Muy buenos días a toda la humanidad! *Menos a #Lady3Pesos por naca, vulgar y discapacitada para valorar el chicharrón en salsa verde”.

@ma_toscano: “Esta es la gente prepotente que no necesitamos en México: #Lady3Pesos Primero que aprenda a usar cubrebocas y después que nos presuma de que Universidad salió (pseudoabogada). Por cierto, hoy desayunaré tacos de chicharrón en salsa verde. Bien ahí @WalmartMexico”.

@Israelsv74: “Jaja no bueno… hasta se me antojó el chicharrón en salsa verde… #Lady3Pesos. Y la hija con cara de ‘ya no mss’. Se siente de baro y va al Walmart”.