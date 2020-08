Los vaivenes de la inmunidad: personas recuperadas siguen saliendo positivas a Covid-19

Fue su tercera prueba. Soledad salió positiva otra vez al virus. Aun así se incorporó a su trabajo. Su médico la dio de alta y la declaró paciente recuperada del Covid-19. Ahora ella forma parte de la estadística de más de 11 mil 800 personas que se han dado de alta en Sinaloa.

El criterio no es fácil de entender. El virus SARS-CoV-2 aún tiene muchas interrogantes. Según la Organización Mundial de la Salud uno de los criterios es el no presentar síntomas tras una segunda prueba negativa durante 14 días.

Pero el caso de Soledad contrasta. Luego de convalecer una primera etapa de aislamiento con síntomas leves llegó su recuperación y su segunda prueba de PCR (Reacción en cadena de la polimerasa por sus siglas en inglés).

Esto tiene una explicación. El titular de la Secretaría de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, señaló que este tipo de pacientes no son tan extraños, y que por el contrario, sí existe un protocolo para dar el alta médica a personas con estas características.

“Efectivamente. La persistencia de algunas pruebas de PCR positivas de un caso y que se vuelve a hacer, inclusive hay personas que al mes, mes y medio, se vuelven a hacer alguna prueba de PCR y siguen saliendo positivas. Al respecto hay publicaciones científicas dando alguna explicación. No significa que hay una carga viral positiva de la enfermedad, el proceso de la evolución en general tomando en cuenta la cuarentena de los 14 días, es porque en ese periodo la carga viral desaparece y el virus se muere por las acciones del sistema autoinmune del propio ser humano y las medidas de soporte que como tratamiento se utilizan”, explicó.

Los criterios del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) son la ausencia de anomalías radiológicas y síntomas clínicos y dos resultados negativos consecutivos de la prueba PCR.

Pero al menos en Sinaloa este último criterio no se está tomando del todo en cuenta. Soledad es un ejemplo de ello. Se hizo una prueba de tórax y sale con los pulmones limpios. Le dijeron que estaba de salida.

Soledad también se practicó un estudio de sangre, una prueba de detección de anticuerpo a través de las pruebas rápidas que determinan la presencia de inmunoglobulina, que son las que expresan la autoinmunidad del ser humano.

“Dentro de las pruebas diagnósticas existen efectivamente las pruebas de detección de anticuerpo a través de las pruebas rápidas que determinan la presencia de inmunoglobulina, que son las que expresan la autoinmunidad del ser humano”, explicó Encinas Torres.

El esquema actual que establece la Secretaría a nivel Federal es que aquella persona que durante la evolución, ya tenga 10 días de evolución y tres días asintomático libre de molestias, esa persona se considera ya resuelta la carga viral y puede ser egresada, es decir, es paciente recuperado.

“La diferencia en cuanto, o qué implica desde el punto de vista biológico, la prueba de IgN rápida, la aparición de ese anticuerpo es en promedio siete días, muchas de las veces cuando la enfermedad está en activo o inclusive puede ir en descenso la carga viral, por eso es que el diagnóstico temprano por clínica o por la prueba de PCR es la que se utiliza como diagnóstico”.

La prueba de inmunológica de Soledad fue el 13 de julio, después de su segundo positivo en PCR. Y el 23 de julio, después de su último estudio de PCR la dieron de alta a pesar de una tercera prueba positiva.

“Di positivo otra vez”, explica la mujer de 25 años. “La tercera fue el 22 de julio, un mes después del primer síntoma y al día siguiente tuve el resultado. Le marqué al doctor porque se me hizo raro que saliera positivo, entonces había escuchado la versión de que podía salir positivo y no contagiar, y le marqué al doctor y me dijo que no me preocupara, que yo ya estaba generando anti cuerpos y me dijo que difícilmente podía contagiar a alguien, que después de 15 días los estudios arrojaban que nadie contagia, me dijo, y me preguntó si alguien se había contagiado en mi casa o de mis amigos o los que conviví”.

“Me dijo que ya saliera de mi cuarto, que podía estar en mi casa, incluso con el tiempo que tenía ya podía irme a trabajar si quería y le dije que se me hacía rápida pero me dijo que ya podía salir”.

—¿No sabes si sigues siendo positiva?

“No, ya no me he hecho otra prueba. O sea, formalmente ese día me dieron de alta y me incorporé a actividades fuera de casa el lunes siguiente”.

Una explicación al fenómeno de “re-positivización” sugerida en reportes de casos investigados en China y Europa es que durante la fase de recuperación podría haber una oscilación en los resultados de las pruebas de PCR a coronavirus.

En un estudio del ECDC, una serie de 62 pacientes con Covid-19 que cumplieron los criterios para el alta hospitalaria tuvieron resultados positivos de la prueba de PCR entre 5 y 13 días después. Estos hallazgos pueden indicar que después del alta hospitalaria, podría existir la posibilidad de que un número pequeño de pacientes clínicamente asintomáticos aún pueda portar una pequeña cantidad de virus que es difícil de detectar.

Sin embargo, según la OMS todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse. Por ello la recomendación siempre es el aislamiento durante 14 días posterior a la prueba positiva.

Es decir, si un paciente ha tenido indudablemente Covid-19 confirmada mediante una prueba de PCR, la recomendación es el posterior aislamiento durante 14 días incluso después de que los síntomas hayan desaparecido como medida de precaución.

Pero las altas médicas en Sinaloa suman casi 12 mil. Esto a pesar de lo que refiere el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos: la respuesta inmune a Covid-19 todavía se desconoce. Es poco probable que los pacientes con infección por MERS-CoV (otro coronavirus) vuelvan a infectarse poco después de recuperarse, pero aún no se sabe si se observará una protección inmune similar en pacientes con Covid-19, señala el documento.

Artículo publicado el 23 de agosto de 2020 en la edición 917 del semanario Ríodoce.