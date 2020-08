Manifestaciones en Culiacán llevan tintes políticos, dice alcalde Estrada Ferreiro

La mañana del lunes 18 de agosto comerciantes y choferes de transporte urbano bloquearon la avenida Álvaro Obregón. Su manifestación fue contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Horas más tarde tocó el turno al Sindicato del Ayuntamiento (STASAC) y otra vez la avenida bloqueada.

Este tipo de manifestaciones, según explicó el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, son de tinte político.

“Efectivamente esa es la percepción que tengo, por eso me comenzaron a mencionar sobre todo después de la visita del presidente, y el único invitado a la reunión con él, ningún otro diputado, senador ni funcionario público fue invitado a ello y se empezó a especular pero bueno, son especulaciones y yo no puedo hablar más que de lo que hicimos”.

La respuesta la brinda en medio de declaraciones que vertió sobre sus aspiraciones a una nueva candidatura ya sea a la gubernatura o a la reelección en la alcaldía de Culiacán, sin embargo señaló que esa no será decisión suya sino del partido.

En videoconferencia vía “zoom”, el primer edil mencionó que los presuntos ataques se incrementan luego de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Culiacán, con quien estuvo en todo momento durante la gira y las reuniones con el gabinete de seguridad, por lo que sus contrincantes están “nerviosos”.

“Arreció más la especulación y entonces ya las manifestaciones son diarias ahora porque andan nerviosos, pero yo no estoy disputándole a nadie nada, no soy yo quien va a decidir esto y tampoco se va a decidir porque me ataquen o no me ataquen”.

Al inicio de su administración, Estrada Ferreiro reiteró a medios locales que trabajaría sin importarle el costo político ya que no era su aspiración mantenerse o buscar saltar a otro cargo público, sin embargo en las últimas semanas ha mencionado que sí tiene una intención de esto a lo que se explicó que eso no es un cambio de opinión sino que se apega a su trabajo.

“Yo no he cambiado de opinión en lo absoluto para nada, yo dije desde un principio y lo sostengo hoy: estoy aquí trabajando como presidente municipal sin importar el costo político, haciendo las cosas que deban hacerse, no las que convengan para buscar otro cargo posterior o permanecer en el mismo, si eso me da para que se me designe, se me elija, se me proponga como candidato otra vez a alcalde o a la gubernatura, eso es otra cosa pero no estoy trabajando para ello, estoy trabajando para el pueblo de Culiacán y lo sigo haciendo”.

En ese sentido el alcalde Estrada Ferreiro dijo que no es el tiempo para ello aunque el golpeteo en el Ayuntamiento sea ahora más constante, movimientos que los adjudicó al diputado local Pedro Villegas Lobo y a los activistas Miguel Ángel Millán de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán y a Gabriel Campos del Consejo de Unidad Ciudadana de Sinaloa.

Referente a la manifestación del STASAC, Estada Ferreiro manifestó que la protesta no tiene ningún motivo y que la actitud tomada por el dirigente del sindicato Julio Duarte Apán es inmadura y pone en peligro la salud de los trabajadores.

“Yo sé que hay gente detrás de ellos y están manipulando al líder sindical, la verdad me hace mucha falta de madurez y mucha cordura, que hoy se cree, se le subió el poder que no tiene”.

Por otra parte, el alcalde mencionó que existen avances en el tema del metrobús y que probablemente en diciembre estarían lanzando la licitación luego de reuniones que ha sostenido con gente de Banobras y de la Secretaría de Hacienda.

También, comentó que durante la pandemia la comuna ha dejado de percibir cerca de 50 millones de pesos en impuestos no solamente por haber dejado de cobrar permisos de alcoholes y otros similares, sino por la baja recaudación en otro tipo de gravámenes.

En la rueda de prensa virtual también hizo el anuncio de la prolongación de su campaña “Guardianes de la Promoción de la Salud” por otros 15 días, esto debido a que buscan mitigar la propagación del Covid-19, la cual ha recibido donativos de cubre bocas por parte de empresarios locales como la hecha el día de hoy por Eustaquio de Nicolás, ligado a diferentes investigaciones financieras por parte de autoridades tanto en México como en Estados Unidos.