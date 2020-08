La agenda 2021-2027 en Sinaloa

“No hay poder para un cambio mayor que una comunidad que descubre lo que es importante”

Margaret Wheatley

Lo virtuoso sería que en las próximas campañas se hable de los problemas de la gente, más que de las ambiciones de los candidatos.

Deliberar sobre nuestros problemas para encontrar las soluciones es la mejor consecuencia de celebrar elecciones.

Hay dificultades y pendientes que por su tamaño o su impacto son las que debemos atender prioritariamente. No exclusivamente pero sí por delante. Una lista de 100 prioridades no es un plan de trabajo sino una lista de supermercado sin presupuesto.

Con el propósito de proponer una lista sobre la cual iniciar la reflexión, un conjunto de estudiantes y amigos aplicamos una encuesta telefónica que se complementó con cuatro grupos de enfoque, un seguimiento de prensa y una decena de entrevistas personales. No es un ejercicio partidario, ni de gobierno, ni de grupo, ni bloque, ni conjura, ni pareja. Solo se compartió información y lo más probable es que quienes lo hicimos no nos volvamos a ver porque, además, vivimos en municipios diferentes.

Lo que nos llevó a colaborar fue la intensión de desencadenar un debate informado, respetuoso y propositivo sobre los problemas más importantes de Sinaloa. Hablar de temas, no de personas, hablar del interés común y no del particular.

Por motivos de espacio no abundo en la metodología del estudio pero si a alguien le interesa envíeme un mail. Lo que sí expondré aquí son los 10 puntos de mayor importancia que obtuvimos y su delimitación.

Es necesario crear 300 mil empleos de tiempo completo para los sinaloenses que están en situación de desempleo abierto o desempleo disfrazado o en subempleo. El 25 por ciento de la población con empleo tiene ingresos menores al costo de la canasta alimentaria que consume la clase media.

Economía.

Aún sin tomar en cuenta los datos de la crisis Covid, nuestra economía estatal da resultados muy insuficientes. El PIB per cápita estatal 2018, los productos y bienes que produjimos dividido entre todos los habitantes, fue de 160 mil 132 pesos, por debajo del de 17 entidades y 16 mil 700 pesos menos que el promedio nacional. Mientras, la productividad fue de 154 pesos por hora trabajada, por debajo de la de 14 entidades y seis pesos menos que el promedio nacional.

Desde noviembre de 2019 el sistema de salud de Sinaloa, infraestructura y recursos humanos, está bajo el mando del gobierno federal, del INSABI. A principios de ese año, alrededor de 200 mil sinaloenses no tenían acceso a los servicios de salud, ahora ya lo tienen teóricamente pero el presupuesto fue el mismo que antes. Para hacer efectivo el derecho a la salud para todos debería aumentar el presupuesto para Sinaloa en al menos mil 700 millones de pesos. Ocupamos el lugar 21 por esperanza de vida.

Seguridad

El gasto per cápita en esta materia es de 968 pesos, el séptimo lugar nacional, 163 pesos más que el promedio del país. Registramos una tasa de incidencia de 26.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, lugar 10 nacional y 1.3 puntos por arriba del promedio del país.

Vivienda

Hay que construir 25 mil pisos firmes, que valen 150 millones de pesos; 15 mil techos, 405 millones; 8 mil muros, 320 millones y 50 mil cuartos adicionales o casas completas, según sea el caso, para lo que se requieren 7 mil millones de pesos.

La cuestión femenina

El 6.5 por ciento de las investigaciones abiertas de 2015 a 2019 sobre feminicidio en el país, sucedieron en Sinaloa. Al mismo tiempo, la tasa de participación laboral femenina es de 46.4 por ciento, el lugar 17 que significan 1.5 puntos por arriba del promedio del país.

Reforma urbana

Somos el estado con mayor índice de accidentes de tráfico y 15 por ciento de la población carece de, al menos, un servicio básico en su vivienda.

Gobierno eficiente y honesto

El presupuesto debe responder a los nuevos retos, no seguir una inercia y el funcionamiento del sistema anticorrupción y la Auditoría Superior deben ser rigurosamente técnicas e independientes.

Sustentabilidad

El índice de calidad ambiental de la organización “¿Cómo Vamos?” nos ubica en el lugar 18.

Discriminación y cohesión social.

El índice de inclusión de la organización “¿Cómo vamos?” nos ubica en el cuarto lugar. No hay matrimonio igualitario. Al 70 por ciento de los jóvenes les agradan los narco corridos porque les atraen esas representaciones del poder en el mundo narco, ya que desde su perspectiva, a través de este poder es posible tener dinero, lujos, y controlar personas de manera rápida.

Hablemos de nosotros, de Sinaloa.

Columna publicada el 16 de agosto de 2020 en la edición 916 del semanario Ríodoce.