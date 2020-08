Exhortan al cierre inmediato de establecimientos que permitan aglomeraciones

Por los riesgos de contagio de Covid, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para que sean cerrados de manera urgente los establecimientos que permitan la aglomeración de personas.

El punto de acuerdo aprobado por unanimidad durante la sesión remota de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, exhortó para dichos cierres a los titulares de la COEPRISS y de la Secretaría de Salud estatal, así como a los alcaldes.

La propuesta fue presentada por la Comisión de Protección Civil, la cual también presentó un punto de acuerdo para llamar al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que de manera urgente sancione a revendedores y las familias por el sobreprecio desmedido e injustificado de los medicamentos preescritos para combatir el Covid-19.

Lo diputados de la Comisión de Protección Civil advirtieron que el contagio del virus de Covid-19, es bastante alto y los casos en Sinaloa no disminuyen.

Indicaron que diariamente se reportan más de 100 nuevos casos en Sinaloa, y lamentaron que los ciudadanos no están llevando a cabo las medidas sanitarias adecuadas para ayudar a que la pandemia cese.

Sostuvieron que la única manera de evitar el aumento de los contagios es el mantener aislado o bien el distanciamiento social, evitando por completo las aglomeraciones.

Propusieron que se inspecciones de manera inmediata todas las áreas comerciales de los municipios en Sinaloa, a fin de dictar un cierre provisional de aquellos establecimientos que permitan aglomeraciones o bien no se llevan a cabo los protocolos sanitarios establecidos.

En la misma sesión, se leyó un posicionamiento de la diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñónez, sobre la necesidad de legislar sobre el uso obligatorio del cubrebocas, mascarillas o cubierta facial en lugares públicos durante el tiempo que dure la pandemia, así como la obligación de las autoridades de salud y los Ayuntamientos de brindarlos en forma gratuita.